Heidi Klum jest niekwestionowaną królową Halloween. W tych kostiumach trudno ją rozpoznać!

Heidi Klum od lat szokuje na Halloween. Jej przebrania robią wrażenie

Halloween dla większości gwiazd jest okazją do założenia efektownego kostiumu, zrobienia kilku zdjęć i zabawy w gronie znajomych. Heidi Klum podchodzi jednak do tego święta zupełnie inaczej. Niemiecka supermodelka od ponad dwóch dekad udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o charakteryzację. Potrafi zmienić się w kosmitę, bajkową postać, a nawet... gigantyczną dżdżownicę!

Co roku jej halloweenowe stylizacje wywołują ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego! Klum nie zadowala się peruką, efektowną sukienką czy mocnym makijażem. Jej przebrania to skomplikowane konstrukcje, nad którymi pracują całe zespoły specjalistów od efektów specjalnych. Czasem trudno uwierzyć, że pod warstwami charakteryzacji rzeczywiście kryje się jedna z najsłynniejszych modelek świata.

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Zaczęło się ponad 20 lat temu. Dziś na jej Halloween czeka cały świat

Halloweenowa tradycja Heidi Klum rozpoczęła się w 2000 roku, kiedy modelka zorganizowała swoją pierwszą imprezę z okazji tego święta. Z biegiem lat wydarzenie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych halloweenowych przyjęć w świecie show-biznesu.

Na organizowanych przez nią imprezach pojawiają się znane osobistości, ale to gospodyni niezmiennie skupia na sobie największą uwagę. Jej wejście na czerwony dywan jest wyczekiwanym momentem wieczoru. Fani zastanawiają się, jaką postać wybierze tym razem i czy uda jej się przebić własne pomysły z poprzednich lat.

Co ciekawe, modelka nie zawsze stawia na atrakcyjny wygląd. Wręcz przeciwnie! Chętnie zamienia swoją twarz i sylwetkę w coś zupełnie niepodobnego do siebie. Zmarszczki, sztuczne zęby, zdeformowane rysy czy ogromne kostiumy zakrywające całe ciało? Dla Heidi to żaden problem.

Była dżdżownicą, kosmitą i Meduzą. Heidi Klum nie zna granic!

Jednym z najbardziej pamiętnych przebrań Heidi Klum pozostaje gigantyczna dżdżownica, w którą wcieliła się w 2022 roku. Modelka pojawiła się na imprezie w kostiumie zakrywającym niemal całe ciało. Towarzyszył jej mąż, Tom Kaulitz, przebrany za rybaka. Widok supermodelki wijącej się po czerwonym dywanie błyskawicznie stał się internetową sensacją.

Rok później Heidi postawiła na zupełnie inny pomysł. Przemieniła się w ogromnego pawia, którego imponujący ogon tworzyli artyści z Cirque du Soleil. W 2024 roku wspólnie z mężem wcieliła się w E.T., sympatycznego kosmitę ze słynnego filmu Stevena Spielberga. Charakteryzacja była tak dopracowana, że rozpoznanie modelki graniczyło z cudem.

W 2025 roku Klum ponownie zaskoczyła wszystkich, wybierając postać Meduzy z mitologii greckiej. Jej kostium obejmował między innymi zielone łuski, długi ogon i poruszające się mechaniczne węże na głowie. Przygotowanie tej metamorfozy zajęło wiele miesięcy, a sama charakteryzacja trwała około dziewięciu godzin.

Godziny charakteryzacji i miesiące przygotowań. Tyle kosztuje ją perfekcyjny wygląd

Za niezwykłymi metamorfozami Heidi Klum stoi nie tylko wyobraźnia, ale również ogrom pracy. Modelka współpracuje z profesjonalistami zajmującymi się makijażem filmowym, tworzeniem protez i efektów specjalnych. Niektóre kostiumy powstają miesiącami, a ich zakładanie wymaga wielogodzinnych przygotowań.

Co więcej, przebrania nie zawsze są wygodne. W niektórych trudno się poruszać, usiąść czy swobodnie oddychać. Heidi wielokrotnie przyznawała jednak, że uwielbia sam proces przemiany i moment, w którym ludzie przestają ją rozpoznawać.

Dziś trudno wyobrazić sobie Halloween w świecie gwiazd bez jej kolejnej spektakularnej charakteryzacji. W 2026 roku modelka ponownie podsyca ciekawość fanów, publikując tajemnicze zapowiedzi swojego nowego kostiumu.

Które przebranie Heidi Klum było najbardziej szalone? W naszej galerii przypominamy jej najciekawsze halloweenowe metamorfozy z poprzednich lat. Niektóre zdjęcia naprawdę trudno skojarzyć z jedną z najsłynniejszych supermodelek świata!