Tak wygląda grób Agnieszki Maciąg. Skromny nagrobek, ale jeden element rzuca się w oczy

Kim była Agnieszka Maciąg?

Agnieszka Maciąg (1969–2025) była polską modelką, pisarką i autorką poradników. Karierę w modzie zaczęła na przełomie lat 80. i 90. po wygranej w konkursie "Twarz Roku". Pracowała na wybiegach w Paryżu, Mediolanie oraz Nowym Jorku dla marek takich jak Chanel, Karl Lagerfeld czy Laura Biagiotti.

W latach 90. nagrała album muzyczny "Marakesz 5:30" i prowadziła programy w TVP oraz TVN. Z czasem wycofała się z show-biznesu i poświęciła pisaniu książek o zdrowym stylu życia, diecie oraz duchowości (m.in. "Smak życia" i "Słowa mocy"), które sprzedały się w ponad kilkuset tysiącach egzemplarzy.

Zmarła 27 listopada 2025 roku w wieku 56 lat po walce z chorobą nowotworową.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg

Pogrzeb Agnieszki Maciąg

Pogrzeb Agnieszki Maciąg odbył się 15 grudnia 2025 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Urna z prochami pisarki spoczęła na terenie stołecznej nekropolii. Uroczystość zgromadziła najbliższą rodzinę, w tym męża Roberta Wolańskiego i dzieci, a także przyjaciół ze świata mediów oraz fanów.

Rodzina przed uroczystością skierowała do uczestników prośbę o uszanowanie prywatności oraz zrezygnowanie z kupowania kwiatów na rzecz przekazania wpłat na wsparcie fundacji onkologicznej, której podopieczną przed śmiercią była autorka.

Tak wygląda obecnie grób Agnieszki Maciąg

Grób Agnieszki Maciąg z daleka może wyglądać na skromny. Malutki pomnik, na którym znajdują się wrzosy oraz znicze. Jednak jeden element przyciąga wzrok osób, przechodzących obok grobu Maciąg. Na płycie znajdują się dwa, piękne, stojące białe anioły. Jeden z nich (ten wyższy) ma na sobie cienką czerwoną wstążkę. Przed nimi znajduje się inny, pokłaniający aniołek, który przytula się do wielkiej kuli.

Zobacz w galerii zdjęć, jak wygląda grób Agnieszki Maciąg przed Wszystkimi Świętymi