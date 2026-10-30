Katarzyna Dowbor skończyła remontować swój hiszpański domek. Jak jej się mieszka zagranicą? "Koszty utrzymania są mniejsze"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-30 11:28

Katarzyna Dowbor ma 67 lat i mogłaby w spokoju cieszyć się emeryturą, a ona nie zwalnia tempa. Właśnie zakończyła remont swojego hiszpańskiego lokum. Jak sama mówiła w rozmowie z "Super Expressem", to nie willa, a domek, ale jest z niego bardzo zadowolona. Teraz gwiazda telewizji wyznała, że życie poza granicami Polski bywa korzystniejsze dla jej finansów!

Katarzyna Dowbor ma dom w Hiszpanii. Tak jak jej syn i synowa

Gwiazdy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości poza granicami Polski, a Hiszpania wydaje się jednym z ich ulubionych kierunków. W tym kraju we własnych domach pomieszkują Basia Kurdej-Szatan z mężem, Borys Szyc, Katarzyna Socha, Piotr Gąsowski, a także Maciej Dowbor z Joanną Koroniewską oraz Katarzyna Dowbor. 67-letnia gwiazda telewizji jest dumna ze swojego lokum, choć, jak przyznaje, nie jest to willa, a na dodatek, aby w domu dało się mieszkać, trzeba było zrobić porządną renowację.

Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma - opowiadała Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".

Już po remoncie

Ostatnio Dowbor wyznała, że remont w końcu za nią. Wykończenie i renowacja hiszpańskiego domku zajęła gwieździe 6 miesięcy i to jest czas dość krótki. Katarzyna w rozmowie z Plejadą wyznała, ze np. Ibisz remont w swoim hiszpańskim mieszkaniu robi już od 2 lat! W przypadku Dowbor trzeba jednak mówić nie o szczęściu, a ogromnym doświadczeniu, którego nabyła przez lata pracując na planie show "Nasz nowy dom".

Remont się skończył na szczęście. To jest news, bo rozmawiałam niedawno z Krzysiem Ibiszem, który zresztą w tej samej miejscowości ma mieszkanie i od dwóch lat nie może skończyć remontu. Ja zrobiłam go w pół roku, ale kto ma wprawę w budowaniu, ten ma, ten wygrywa. Natomiast myślę, że jestem szczęściarą do ludzi. Ja uwielbiam ludzi i ludzie mi tym dobrym oddają. Dlatego, że ja mam tam pana Staszka na miejscu, który tam mieszka od wielu lat, który bardzo mi pomaga, pilnuje wszystkiego i jest takim moim dobrym duchem.

Jak Dowbor pomieszkuje się w Hiszpanii? Okazuje się, że żyjąc poza granicami Polski, a konkretnie w Andaluzji... można zaoszczędzić. Koszty życia są bowiem niżesz niż w naszym kraju, a pogoda znacznie przyjemniejsza, szczególnie jesienią i zimą, gdy u nas robi się lodowato, a tam temperatury wciąż pokazują 20 kresek.

Koszty utrzymania się tam jednak są mniejsze. W sklepach jest troszeczkę taniej, nie wiem, jak długo, bo wszystko to się zmienia bardzo, ale rzeczywiście jest to łatwiejsze troszkę. A poza tym fantastyczne są produkty, kuchnia hiszpańska jest świetna. Owoce, warzywa - tego jest tam bardzo dużo i jest bardzo dobre.

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