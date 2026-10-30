Te gwiazdy odeszły w 2026 roku. Ich śmierć poruszyła miliony fanów na całym świecie

Rok 2026 zabrał wiele legend światowego show-biznesu

Każdego roku świat żegna znane osobistości, których twórczość przez dekady dostarczała widzom i słuchaczom niezapomnianych emocji. Jednak rok 2026 okazał się szczególnie smutny dla fanów kina, telewizji i muzyki. W ciągu zaledwie kilku miesięcy odeszło wiele gwiazd, które na stałe zapisały się w historii popkultury. Niektóre z nich miały za sobą długie i niezwykle bogate kariery, inne wciąż pozostawały aktywne zawodowo.

Wiadomości o ich śmierci obiegały świat, wywołując falę wspomnień. Internauci przypominali kultowe sceny filmowe, ulubione piosenki i występy, które na zawsze pozostaną w ich pamięci. Dla wielu osób odejście tych artystów oznaczało również symboliczne pożegnanie z własną młodością.

Wśród gwiazd, które zmarły w 2026 roku, znaleźli się między innymi Catherine O'Hara, James Van Der Beek, Chuck Norris, Robert Duvall, Dolly Parton czy Patrick Stewart. Każda z tych osób pozostawiła po sobie dorobek, do którego kolejne pokolenia będą mogły wracać przez długie lata.

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Nie żyją Catherine O'Hara i James Van Der Beek. Ich role znały miliony widzów

Jedną z pierwszych wiadomości, które wstrząsnęły fanami kina w 2026 roku, była śmierć Catherine O'Hary. Aktorka zmarła 30 stycznia w wieku 71 lat. Widzowie na całym świecie pokochali ją przede wszystkim za rolę Kate McCallister, mamy Kevina w kultowych komediach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Ogromne uznanie przyniosła jej również rola Moiry Rose w serialu "Schitt's Creek".

Zaledwie kilkanaście dni później, 11 lutego, świat obiegła kolejna smutna wiadomość. W wieku 48 lat zmarł James Van Der Beek, którego widzowie doskonale pamiętają z roli Dawsona Leery'ego w serialu "Jezioro marzeń". Produkcja była jednym z największych telewizyjnych przebojów przełomu lat 90. i 2000., a aktor stał się idolem całego pokolenia.

W lutym odszedł również Robert Duvall, legendarny amerykański aktor znany między innymi z "Ojca chrzestnego" i "Czasu Apokalipsy". Miał 95 lat. Jego kariera trwała ponad sześć dekad, a stworzone przez niego postacie na stałe zapisały się w historii światowego kina.

Chuck Norris, Patrick Stewart i Tim Curry. Pożegnaliśmy wielkie gwiazdy kina

W marcu 2026 roku fani kina akcji pożegnali Chucka Norrisa. Aktor, mistrz sztuk walki i niezapomniany bohater serialu "Strażnik Teksasu" zmarł w wieku 86 lat. Dla wielu widzów był symbolem kina sensacyjnego, a jego ekranowy wizerunek z czasem stał się również inspiracją dla niezliczonych internetowych żartów.

Smutne wiadomości napłynęły także w kolejnych miesiącach. W sierpniu zmarł Tim Curry, aktor znany między innymi z "The Rocky Horror Picture Show" oraz roli przerażającego klauna Pennywise'a w ekranizacji "To" Stephena Kinga.

Pod koniec października świat pożegnał również Patricka Stewarta. Brytyjski aktor, który zmarł 28 października w wieku 86 lat, zdobył międzynarodową sławę dzięki roli kapitana Jeana-Luca Picarda w serialu "Star Trek: Następne pokolenie". Młodsi widzowie doskonale znali go także jako profesora Charlesa Xaviera z filmowej serii "X-Men".

Świat muzyki też pogrążył się w żałobie. Odeszła Dolly Parton

Rok 2026 był wyjątkowo trudny również dla miłośników muzyki. Już w styczniu zmarł Bob Weir, współzałożyciel legendarnej grupy Grateful Dead. Artysta miał 78 lat i przez dziesięciolecia pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej sceny rockowej.

W lutym pożegnaliśmy Neila Sedakę, autora i wykonawcę takich przebojów jak "Oh! Carol" czy "Breaking Up Is Hard to Do". Jego piosenki zdobywały popularność na całym świecie, a twórczość inspirowała kolejne pokolenia muzyków.

8 lipca 2026 roku zmarła również Bonnie Tyler, walijska wokalistka o charakterystycznym, zachrypniętym głosie. Miała 75 lat. Artystka zdobyła międzynarodową sławę dzięki takim przebojom jak "Total Eclipse of the Heart", "It's a Heartache" czy "Holding Out for a Hero". Jej utwory stały się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych hitów lat 70. i 80. Piosenkarka zmarła w szpitalu w Portugalii, gdzie była leczona z powodu problemów zdrowotnych.

Jednak jedną z najbardziej poruszających wiadomości była również śmierć Dolly Parton. Legendarna amerykańska wokalistka country, autorka hitów "Jolene" i "I Will Always Love You", zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat. Artystka była znana nie tylko ze swojego charakterystycznego głosu i scenicznego wizerunku, ale również z działalności charytatywnej.

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