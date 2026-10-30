Znane polskie aktorki usłyszały wyroki. Muszą zapłacić dziesiątki tysięcy złotych

Jakiś czas temu kilka doskonale znanych widzom osób występowało w reklamach alkoholi wysokoprocentowych, ale również bezalkoholowych. Niektórzy z nich spotkali się przez z to z publiczną krytyką, ponieważ fani nie wierzyli, że oni naprawdę to zrobili. Co warte podkreślenia, sejm pracuje nad przepisami, które mają ograniczyć tego typu działania. Jednocześnie w Polsce odbywa się już kilka spraw (niektóre zakończone) dotyczących właśnie reklamowania napojów nie tylko w powszechnych mediach, ale również społecznościowych. Trwa proces m.in. Bogusława Lindy i Magdaleny Cieleckiej. Zakończyła się za to sprawa Natalii Szroeder, a to nie koniec zamieszania.

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Joanna O. i Olga K. z wyrokiem za reklamę alkoholu

Sprawa m.in. Olgi K. i Joanny O. toczyła się od 2023 roku. Kobiety zostały oskarżone o reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych. Początkowo adwokaci gwiazd wnosili o utajenie sprawy, zostało to jednak odrzucone przez sąd. Sprawę do prokuratury zgłosił Jan Śpiewak, prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Jak dowiedział się "Super Express", 28 października 2026 roku zapadł wyrok w tej sprawie, a wydał go Sąd Rejonowy dla Warszawa Śródmieście. Zgodnie z nim, znane polskie gwiazdy otrzymały wyroki związane z grzywną w następujących kwotach:

OIga K. - warunkowe umorzenie postępowania na okres próby 1 roku + przepadek 20.000 zł + 5 000 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym + koszty sądowe 143,33 zł - łącznie 25 143,33 zł .

. Ewa M-K. - 15.000 zł grzywny + przepadek 10.000 zł + koszty sądowe 1 523,33 zł - łącznie 26 523,33 zł .

. Joanna O. - 10.000 zł grzywny, + przepadek 10.000 zł + koszty sądowe 1 023,33 zł - łącznie 21 023,33 zł .

. Małgorzata L. - 15.000 zł grzywny + koszty sądowe 1 523,33 zł - łącznie16 523,33 zł

- Wszyscy oskarżeni zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów. Przełomowy charakter tego wyroku polega przede wszystkim na tym, że odpowiedzialnością karną objęto wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację kampanii reklamowych. Wśród skazanych znaleźli się prezes spółki, szef działu marketingu, przedstawiciele agencji reklamowej, w tym jej prezes, agenci gwiazd, a także sami influencerzy. Istotne jest również to, że sąd orzekł przepadek korzyści majątkowych uzyskanych w związku z popełnionymi przestępstwami. To kolejne skazanie za nielegalną reklamę alkoholu w mediach społecznościowych, potwierdzające utrwaloną już linię orzeczniczą, zgodnie z którą tego rodzaju działania stanowią naruszenie prawa. Wyrok pokazuje również, że odpowiedzialność nie ogranicza się do reklamodawcy, lecz może obejmować wszystkie osoby uczestniczące w tworzeniu i rozpowszechnianiu nielegalnej reklamy - przekazał dla "Super Expressu" mec. Krzysztof Nowiński, oskarżyciel społeczny z ramienia fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich.

Jednocześnie adwokat wyjaśnił, dlaczego jedna z gwiazd otrzymała tzw. wyrok z warunkowym umorzeniem i czy zmienia on coś w sprawie.

Olga K. ma warunkowe umorzenie, bo reklamowała grzańca bezalkoholowego, natomiast warunkowe umorzenie to jest uznanie winy. Chodzi o to, że był jeden post i miało to charakter bezalkoholowy, ale musi zapłacić na cele społeczne - podsumował adwokat.

W przypadku Małgorzaty L. zmieniono za to klasyfikację z podżegania na pełnomocnictwo.