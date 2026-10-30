Sylwester z Dwójką w Katowicach

Sylwester z Dwójką, a więc tegoroczna impreza sylwestrowa organizowana przez telewizyjną Dwójkę odbędzie się w Katowicach przed Spodkiem - dokładnie tak jak 31 grudnia 2025 r. To właśnie tam tysiące osób będą wspólnie witać Nowy Rok, a miliony widzów zasiądą przed telewizorami, by bawić się z polskimi gwiazdami. Wśród artystów, którzy pojawią się na scenie, nie zabraknie Maryli Rodowicz. Informację o jej udziale podała Telewizja Polska.

Wypłynęły tajne akta TVP! To już oficjalne! Widzimy się z Marylą Rodowicz na Sylwestrze z Dwójką - pod Spodkiem w Katowicach! - czytamy na instagramowym profilu TVP.

Telewizja Polska pokazała też krótki filmik, na którym widać roześmianą Marylę zachwycającą sylwestrowym lookiem. Gwiazda pokazała się w cekinowej, niebieskiej kreacji z odsłoniętymi ramionami.

Widzimy się! - rzuciła.

Rodowicz podbija sylwestrowe sceny od lat!

Piosenkarka od lat pokazuje, że wiek to tylko liczba, a scenicznej energii mogłoby jej pozazdrościć wielu młodszych wykonawców. Jej występy to nie tylko muzyka, ale również widowiskowe stroje, o których zawsze dużo się mówi. Czy tym razem Maryla także zaskoczy wszystkich kreacją? Fani z pewnością będą wypatrywać każdego szczegółu jej sylwestrowego wizerunku.

Sama artystka wielokrotnie podkreślała, że przygotowania do takiego wydarzenia wymagają sporo pracy. W rozmowie z TVP opowiadała, że nad sylwestrowymi występami potrafi pracować przez kilka miesięcy. Szczególną uwagę poświęca kostiumom, które muszą pasować do charakteru widowiska.

To wymaga kilku miesięcy przygotowań. A na końcu człowiek wychodzi na scenę w półnagim kostiumie na mróz i to w plener! Wychodzi się jednak na scenę z uśmiechem, jakby to była najlepsza zabawa na świecie. Bo jest! - wyznała Rodowicz TVP.pl w zeszłym roku.

Gwiazda swoje stroje planuje z dużym wyprzedzeniem:

Myślę o nich już we wrześniu. Szukam inspiracji, staram się dopasować kostium do charakteru, klimatu, energii utworu. To są zwykle bardzo skomplikowane technicznie kostiumy. Na szczęście mam fantastycznego projektanta. Kuba jest kosmitą.

Warto przypomnieć, że Rodowicz występowała już podczas poprzednich edycji Sylwestra z Dwójką - w 2025 r., 2023 r., 2021 r., a także w 2019, 2017, 2016, 2015 czy 2012 r. Teraz ponownie szykuje się do sylwestrowego spotkania z publicznością. Cieszycie się?

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