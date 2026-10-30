Miliony Polaków pokochały tę historię. Od premiery minęło już 17 lat

Choć od premiery pierwszego odcinka serialu "Dom nad rozlewiskiem" minęło już 17 lat, historia Małgorzaty Jantar wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP1 4 października 2009 roku i od razu podbiła serca widzów, stając się jednym z największych hitów jesiennej ramówki. Serial, będący ekranizacją bestsellerowej powieści Małgorzaty Kalicińskiej, regularnie przyciągał przed ekrany ponad 4 miliony widzów, a finałowy odcinek obejrzało ponad 5 milionów osób. Fabuła skupiała się na losach Małgorzaty, która po utracie pracy w warszawskiej agencji reklamowej i zdradzie męża postanowiła odmienić swoje życie. Wyjechała na Mazury, by poznać swoją matkę Barbarę, z którą nie miała kontaktu przez lata. Tam, w malowniczej scenerii, odnalazła spokój i odważyła się na założenie własnego pensjonatu, co stało się początkiem wielkiej sagi, kontynuowanej w kolejnych sezonach.

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Niezapomniane role i gwiazdorska obsada sagi rodu Jantarów

Siłą serialu "Dom nad rozlewiskiem" była nie tylko wzruszająca historia, ale także doskonale dobrana obsada. W główną bohaterkę, Małgorzatę Jantar, wcieliła się Joanna Brodzik, tworząc jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych kreacji. U jej boku zobaczyliśmy plejadę gwiazd polskiego kina. W roli jej matki, Barbary Jabłonowskiej, wystąpiła niezapomniana Małgorzata Braunek. Na ekranie partnerowali im między innymi:

Olga Frycz jako Marysia, zbuntowana córka Małgorzaty.

jako Marysia, zbuntowana córka Małgorzaty. Piotr Grabowski w roli Konrada Jantara, niewiernego męża głównej bohaterki.

w roli Konrada Jantara, niewiernego męża głównej bohaterki. Bartłomiej Kasprzykowski jako Janusz, lokalny dentysta z problemem alkoholowym, zakochany w Małgosi.

jako Janusz, lokalny dentysta z problemem alkoholowym, zakochany w Małgosi. Antoni Królikowski , który zagrał Kubę, pierwszą miłość Marysi.

, który zagrał Kubę, pierwszą miłość Marysi. Jerzy Schejbal wcielający się w Tomasza, leśniczego zakochanego w Barbarze.

W serialu pojawiło się także wielu innych znanych aktorów, jak Paweł Deląg, Anna Czartoryska czy Krystian Wieczorek, którzy stworzyli barwne i zapadające w pamięć postacie drugoplanowe.

Tak dziś wyglądają gwiazdy "Domu nad rozlewiskiem". Zobacz ich przemianę

Od czasu, gdy widzowie po raz pierwszy śledzili losy mieszkańców mazurskiej posiadłości, minęło już niemal dwie dekady. Dla aktorów, którzy wcielali się w ukochanych bohaterów, był to czas zawodowych wyzwań i życiowych zmian. Czas odcisnął również piętno na ich wyglądzie. Niektórzy zmienili się nie do poznania, inni wydają się być odporni na upływ lat. Jak przez ten czas zmieniła się Joanna Brodzik, która dla wielu na zawsze pozostanie Małgosią Jantar? Jak potoczyły się losy młodych gwiazd serialu, Olgi Frycz i Antoniego Królikowskiego? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak dziś wyglądają aktorzy z obsady "Domu nad rozlewiskiem". Ich metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć.