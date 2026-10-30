Piotr Stramowski z pomalowanymi paznokciami zabrał swoje dziewczyny na randkę. Ale je rozpieszcza!

Nowe życie Piotra Stramowskiego

Piotr Stramowski udowadnia, że rozstanie nie musi oznaczać konfliktów i napięć. Aktor, który w 2022 roku zakończył związek z Katarzyną Warnke, z którą ma córkę Helenkę, dziś układa sobie życie u boku Natalii Krakowskiej. Również jego była partnerka odnalazła szczęście u boku nowego ukochanego. Jak się okazuje, w tej sytuacji najważniejsze są dobre relacje i wzajemny szacunek. Natalia Krakowska świetnie odnajduje się w roli partnerki taty Helenki. Zdjęcia paparazzi pokazują, że kobieta i dziewczynka spędzają razem czas, tworząc zgraną drużynę. To dowód, że rodzinna codzienność po rozstaniu może być pełna harmonii i uśmiechu.

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Miłe popołudnie z najbliższymi

Piotr Stramowski wybrał się na wspólny obiad ze swoimi najważniejszymi kobietami. Aktor w codziennym stroju udał się na burgera w towarzystwie córeczki Helenki i partnerki Natalii Krakowskiej. Podczas posiłku uwagę mogły przyciągnąć jego kolorowo pomalowane paznokcie. Wszystko wskazuje na to, że za tym uroczym detalem może stać jego mała pociecha. Taki widok to kolejny przykład na to, że wspólne chwile nie muszą wiązać się z wielkimi wyjściami ani wyjątkowymi okazjami. Czasem wystarczy zwykły obiad, odrobina luzu i towarzystwo najbliższych, by stworzyć miłe wspomnienia. Wygląda na to, że Helenka potrafi zadbać o to, by jej tata wyróżniał się z tłumu!

Nie zabrakło czułości!

Gdy aktor skończył posiłek, skupił się na swojej ukochanej, a mała Helena podglądała ich zza szyby. Piotr uśmiechał się do Natalii, dotykał jej twarzy, aż w końcu pocałował ją na oczach fotoreporterów. Po wyjściu z restauracji udali się na parking i odjechali nowym autem Audi za 700 tys. zł. Widać, że im się wiedzie, a dodatkowo miłość kwitnie.

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