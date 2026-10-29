Maryla Rodowicz przyłapana w sklepie z aparatami słuchowymi. Robiła odlew! Co z jej zdrowiem?

Maryla miała problemy z odsłuchem

Królowa polskiej sceny wciąż ma mnóstwo pracy. W najbliższym czasie Maryla Rodowicz nie zwolni tempa, ponieważ przed nią kolejne występy. Gwiazda musi się do nich odpowiednio przygotować, tym bardziej że ostatnio miała spory problem. Podczas show na Roztańczonym PGE Narodowym Maryla nie słyszała dobrze podkładu muzycznego, co zakłóciło jej występ. Gwiazda nie chce, aby to się powtórzyło i postanowiła działać.

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Maryla Rodowicz uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"? "To nie jest takie hop-siup!"

Nie chodzi o problemy zdrowotne!

Ostatnio Maryla udała się do specjalisty zajmującego się dopasowaniem aparatów do ucha. Zdjęcia z jej wizyty w gabinecie mogą zmartwić wielu fanów, którzy martwią się o jej stan zdrowia. Możemy ich jednak uspokoić, ponieważ Maryla zapewnia, że nic niepokojącego się nie dzieje.

Nie mam żadnych problemów ze słuchem - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem "SE".

Gwiazda szykuje się na ważny koncert

Gwiazda pojechała do protetyka słuchu, aby zrobić odlew ucha. To praktyka, która co jakiś czas jest powtarzana przez wszystkie gwiazdy estrady. Odlew ucha pozwala na przygotowanie spersonalizowanych słuchawek, które nie wypadają w trakcie koncertów. Dzięki temu artyści słyszą idealnie i nie muszą martwić się, że w trakcie show przestaną słyszeć podkład muzyczny. Po ostatnich problemach Maryla chce być pewna, że nie będzie żadnych problemów nie tylko ze strony organizatorów koncertów, ale także jej samej.

Rodowicz wystąpi na Sylwestrze z Dwójką!

Przed Marylą Rodowicz jedno z najważniejszych występów roku. Jak dowiedział się "Super Express", królowa polskiej piosenki będzie jedną z gwiazd Sylwestra z Dwójką. Wiele osób nie wyobraża sobie ostatniej nocy w roku bez jej show i w tym roku go nie zabraknie. Wydarzenie odbędzie się w Katowicach, a oprócz Maryli wystąpią m.in. Doda i Justyna Steczkowska.