Roxie Węgiel niczym panna młoda, Blanka jak Shakira. Gwiazdy zaszalały ze stylizacjami na Roztańczonym Narodowym [ZDJĘCIA]

Gwiazdy na Roztańczonym Narodowym

10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego wystartowała. Skolim - który wczoraj skończył 30 lat - wjechał na scenę swoim ikonicznym różowym autem, śpiewając "Wyglądasz idealnie", a Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel wspólnie zaśpiewały utwór "Damą być".

Roxie pojawiła się w krótkiej białej sukience z gorsetem i odkrytymi ramionami, u dołu zakończoną efektowną koronką. Całość przyozdobiła piękną, elegancką srebrną biżuterią. Cała stylizacja przypomina weselną kreację panny młodej.

Z kolei Blanka Stajkow przywodzi na myśl polską Shakirę, a Magda Narożna superbohaterkę Poison Ivy. Skolim postawił zaś na różowy szelest - idealnie pod kolor auta, a Natalisa postawiła na prześwitujący czarny kombinezon. Zdjęcia gwiazd z Roztańczonego PGE Narodowego znajdziecie w poniższej galerii.

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Roztańczony Narodowy 2026 - kto wystąpi?

Z polskich gwiazd na 10. edycji Roztańczonego Narodowego wystąpią Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis. Międzynarodową gwiazdą są zaś Gipsy Kings, a czeka nas też tajemniczy gość specjalny. Na obecną chwilę wiemy jedynie, że jest to (najprawdopodobniej) piłkarz.

Wydarzenie prowadzą siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz dziennikarz Radia ZET, Kamil Baleja.

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