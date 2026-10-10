Marcelina Zawadzka świętuje 2. urodziny syna. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia z rodzinnej sesji

Kasia Kowalska
2026-10-10 19:42

Marcelina Zawadzka i jej partner Max Gloeckner świętują drugie urodziny swojego syna, Leonidasa. Z tej okazji prezenterka udostępniła w sieci wyjątkowe ujęcia z rodzinnej sesji zdjęciowej oraz zamieściła poruszający wpis.

Uśmiechnięta Marcelina Zawadzka w różowej bluzce. O urodzinach jej syna przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Związek Marceliny Zawadzkiej i Maxa Gloecknera narodził się w Meksyku. Parę od początku łączyła pasja do podróżowania i odkrywania świata. Zanim zamieszkali razem, musieli zmierzyć się z wyzwaniami związku na odległość. Niemiecki biznesmen ze względu na swoją pracę często przebywał w różnych zakątkach globu, w tym w Australii. Mimo dzielących ich kilometrów i bariery językowej, udało im się zbudować silną relację.

Marcelina Zawadzka jest szczęśliwą mamą

Chociaż Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner spotykali się już wcześniej, oficjalnie zaprezentowali się jako para w maju 2022 roku podczas Polsat SuperHit Festiwal. Zaledwie rok później, latem 2023 roku, pochwalili się zaręczynami. Kolejnym ważnym krokiem w ich wspólnym życiu były narodziny ich pierwszego dziecka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Serce filmowej Łęckiej jest już zajęte. Kamila Urzędowska spotyka się z reżyserem filmowych hitów!

Rodzinna sesja na 2. urodziny Leonidasa

Leonidas przyszedł na świat 9 października 2024 roku. Od tego czasu Marcelina Zawadzka doskonale odnajduje się w roli matki. Chłopiec dorasta w wielojęzycznym środowisku, co daje mu szansę na szybkie opanowanie kilku języków. Prezenterka mówi do niego po polsku, jej partner po angielsku, a babcia uczy go języka niemieckiego.

W dniu drugich urodzin synka, rodzice postanowili uczcić ten wyjątkowy czas. Z tej okazji prezenterka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia z rodzinnej sesji zrealizowanej w Borach Tucholskich. Na fotografiach widać uśmiechniętą rodzinę w stylizacjach boho, a kreacja Marceliny wzbudziła spory zachwyt. Do zdjęć gwiazda dołączyła wzruszające słowa.

Dwa lata naszej wspólnej drogi — odkrywania świata na nowo, dorastania razem i poznawania miłości, której wcześniej nie potrafiliśmy sobie nawet wyobrazić. Synku, życzymy Ci, żebyś zawsze miał odwagę być sobą, nie gasił swojego światła i szedł przez życie z otwartym sercem. Niech nigdy nie zabraknie Ci ciekawości świata, pięknych ludzi na Twojej drodze i odwagi, by podążać za tym, co czujesz. Zawsze będziemy obok — nie po to, by wskazywać Ci każdy krok, ale by dawać Ci korzenie z których wyrośniesz i skrzydła, dzięki którym polecisz tam, gdzie poniesie Cię serce.

– napisała Marcelina Zawadzka w mediach społecznościowych. – Dziękujemy Ci, że to właśnie z Tobą rozpoczęliśmy jeden z najpiękniejszych rozdziałów naszego życia. Bycie Twoimi rodzicami to podróż, w której każdego dnia uczymy się czegoś nowego - również o sobie – podsumowała w swoim poruszającym wpisie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nowa przyjaźń w show-biznesie? Andziaks zachwyca się Roxie Węgiel

Marcelina Zawadzka
Galeria zdjęć 26
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Marcelina Zawadzka