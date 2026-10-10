Marcelina Zawadzka świętuje 2. urodziny syna. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia z rodzinnej sesji

Związek Marceliny Zawadzkiej i Maxa Gloecknera narodził się w Meksyku. Parę od początku łączyła pasja do podróżowania i odkrywania świata. Zanim zamieszkali razem, musieli zmierzyć się z wyzwaniami związku na odległość. Niemiecki biznesmen ze względu na swoją pracę często przebywał w różnych zakątkach globu, w tym w Australii. Mimo dzielących ich kilometrów i bariery językowej, udało im się zbudować silną relację.

Marcelina Zawadzka jest szczęśliwą mamą

Chociaż Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner spotykali się już wcześniej, oficjalnie zaprezentowali się jako para w maju 2022 roku podczas Polsat SuperHit Festiwal. Zaledwie rok później, latem 2023 roku, pochwalili się zaręczynami. Kolejnym ważnym krokiem w ich wspólnym życiu były narodziny ich pierwszego dziecka.

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Rodzinna sesja na 2. urodziny Leonidasa

Leonidas przyszedł na świat 9 października 2024 roku. Od tego czasu Marcelina Zawadzka doskonale odnajduje się w roli matki. Chłopiec dorasta w wielojęzycznym środowisku, co daje mu szansę na szybkie opanowanie kilku języków. Prezenterka mówi do niego po polsku, jej partner po angielsku, a babcia uczy go języka niemieckiego.

W dniu drugich urodzin synka, rodzice postanowili uczcić ten wyjątkowy czas. Z tej okazji prezenterka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcia z rodzinnej sesji zrealizowanej w Borach Tucholskich. Na fotografiach widać uśmiechniętą rodzinę w stylizacjach boho, a kreacja Marceliny wzbudziła spory zachwyt. Do zdjęć gwiazda dołączyła wzruszające słowa.

Dwa lata naszej wspólnej drogi — odkrywania świata na nowo, dorastania razem i poznawania miłości, której wcześniej nie potrafiliśmy sobie nawet wyobrazić. Synku, życzymy Ci, żebyś zawsze miał odwagę być sobą, nie gasił swojego światła i szedł przez życie z otwartym sercem. Niech nigdy nie zabraknie Ci ciekawości świata, pięknych ludzi na Twojej drodze i odwagi, by podążać za tym, co czujesz. Zawsze będziemy obok — nie po to, by wskazywać Ci każdy krok, ale by dawać Ci korzenie z których wyrośniesz i skrzydła, dzięki którym polecisz tam, gdzie poniesie Cię serce.

– napisała Marcelina Zawadzka w mediach społecznościowych. – Dziękujemy Ci, że to właśnie z Tobą rozpoczęliśmy jeden z najpiękniejszych rozdziałów naszego życia. Bycie Twoimi rodzicami to podróż, w której każdego dnia uczymy się czegoś nowego - również o sobie – podsumowała w swoim poruszającym wpisie.

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