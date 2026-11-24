U progu lat 80. formacja Queen należała już do absolutnej światowej czołówki muzycznej. Od wydania przełomowego utworu „Bohemian Rhapsody” oraz krążka „A Night at the Opera” minęło wówczas około pięć lat, a w tym okresie katalog hitów grupy znacznie się rozrósł.

Brytyjscy muzycy dzielili swój czas między rejestrowanie kolejnych kultowych albumów i piosenek a intensywne występy na żywo. Członkowie zespołu doskonale rozumieli mechanizmy porywania publiczności, wykorzystując do tego proste, lecz niezwykle skuteczne narzędzia. Ich siłą były przede wszystkim ogromny talent, charyzma, zapadające w pamięć kostiumy, niespożyta energia oraz szczere umiłowanie estrady.

Eska rock: Dzień, w którym Queen zagrał ostatni koncert z Freddiem Mercurym. Wokalista zmarł 5 lat później

Szczyt popularności sprawił, że Freddie Mercury czerpał z życia pełnymi garściami, oddając się zabawie, imprezom i licznym romansom. Niestety, dekada lat 80. przyniosła jednocześnie globalny wzrost zakażeń wirusem HIV, co w konsekwencji prowadziło do rozwoju śmiertelnej choroby AIDS.

Trudno jednoznacznie wskazać moment zakażenia lidera Queen, choć najczęściej datuje się go na początek lat 80. Symptomy choroby dały o sobie wyraźnie znać w 1986 roku. Narastające cierpienie i ból fizyczny sprawiły, że po finałowym występie w ramach trasy „The Magic Tour” wokalista poinformował Briana Maya, Rogera Taylora oraz Johna Deacona o konieczności zakończenia występów scenicznych. Rezygnacja ze światowych tournée nie przerwała jednak jego aktywności studyjnej, czego dowodem był wydany w 1987 roku cover „The Great Pretender” oraz opublikowany rok później głośny album „Barcelona”.

Freddie Mercury ukrył się przed mediami w posiadłości Garden Lodge

Z biegiem czasu pogarszający się stan zdrowia muzyka stał się oczywisty, a siły opuszczały go z każdym kolejnym tygodniem. Na początku lat 90. artysta odizolował się od świata w swoim wymarzonym i starannie urządzonym domu Garden Lodge, gdzie w miarę możliwości kontynuował pisanie, komponowanie oraz nagrywanie materiału.

Ukochana rezydencja zapewniła mu azyl, stając się jednocześnie swoistym więzieniem. Prasa od lat spekulowała na temat zakażenia wokalisty wirusem HIV oraz zmagań z AIDS, przez co pod murami posiadłości nieustannie koczowali nasłani przez redakcje paparazzi. W ostatnich miesiącach życia, mając pełną świadomość nadchodzącego końca, muzyk przebywał wyłącznie we wnętrzach budynku oraz w otaczającym go rozległym ogrodzie, gdzie ostatecznie uwieczniono go na ostatnich fotografiach.

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Ostatnie zdjęcia Freddiego Mercury'ego. Wykonał je partner lidera Queen

Wspomniane kadry opublikowano na łamach książki „Freddie Mercury i ja”, którą napisał związany z artystą od 1985 roku Jim Hutton. Z relacji autora wynika, że fotografie wykonano dokładnie 28 sierpnia 1991 roku na terenie posiadłości Garden Lodge podczas robienia zdjęć ogrodowej roślinności. Niespodziewanie w kadrze z pewnego dystansu pojawił się sam wokalista, mający na sobie kwiecistą koszulę oraz mocno ściągnięte paskiem dżinsy, które uwydatniały jego skrajne wychudzenie i bladość. Z czterech zrobionych wówczas ujęć największą popularność zdobyły dwa, ukazujące stojącego muzyka oraz moment, w którym kuca on na tle bujnych krzewów.

Tamtego lata Freddie po raz ostatni stanął przed obiektywem – moim. Stało się to tak: byłam w ogrodzie i fotografowałam kwiaty w pełnym rozkwicie, gdy Freddie podszedł do mnie. Skierowałam na niego obiektyw, a on cofnął się nieco, by uniknąć zbliżenia. Potem zapozował do czterech zdjęć – i na każdym z nich zdołał się uśmiechnąć. Był tak blady i wychudzony, że sam dobrze wiedział, iż nie wygląda najlepiej, ale nie miało to żadnego znaczenia - spośród wszystkich zdjęć Freddiego, jakie posiadam, właśnie te cenię najbardziej – pisał Jim Hutton w książce „Freddie Mercury i ja”.

Życie 45-letniego gwiazdora dobiegło końca 24 listopada 1991 roku w murach jego posiadłości Garden Lodge. Bezpośrednią przyczyną zgonu legendarnego frontmana formacji Queen było grzybicze zapalenie płuc wynikające z utraty odporności wywołanej przez AIDS.

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