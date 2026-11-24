Karolina Gilon przymierzała suknie ślubne

Ten dzień Karolina Gilon zapamięta na długo. Prezenterka i była modelka poszła do salonu sukien ślubnych, gdzie zmierzyła kilka wyjątkowych kreacji. Relacją z przymiarek podzieliła się na Instagramie. Nie ograniczyła się do jednego stylu. Każda kolejna kreacja była inna, a była gwiazda Polsatu z humorem komentowała swoje kolejne odsłony.

Pojawiła się klasyczna "księżniczka". Rozłożysta suknia bez ramiączek miała gorsetową górę i mocno rozszerzający się dół. Później przyszedł czas na zupełnie inny fason. Gładka, minimalistyczna kreacja z wysokim rozcięciem odsłaniała nogę aż do biodra. Gilon nie ukrywała, że ten element szczególnie przypadł jej do gustu.

Wśród przymierzanych modeli znalazła się również dopasowana suknia z efektownymi zdobieniami. Mocno wycięte plecy eksponowały tatuaże prezenterki, a całość uzupełniał długi welon ozdobiony drobnymi perłami. Gwiazda określiła tę stylizację mianem "diamentowej królowej".

Nie zabrakło odważniejszych fasonów

Karolina sprawdziła także bardziej eleganckie i nietypowe propozycje. Jedna z sukien miała długie rękawy i głęboki, lejący dekolt. Inna była krótsza i wykończona piórami. W pewnym momencie prezenterka zestawiła też minimalistyczną suknię z obszernym, puszystym okryciem w jasnoszarym kolorze.

Który fason najbardziej przypadł jej do gustu? Na razie trudno powiedzieć. Po obejrzeniu wszystkich propozycji Gilon przyznała, że wcale nie jest bliżej podjęcia decyzji.

Totalnie nie wiem, która jest dla mnie - wyznała.

Jedno jest pewne: przed prezenterką jeszcze sporo ślubnych wyborów. A po tak różnorodnej przymiarce trudno się dziwić, że nie chce podejmować decyzji pochopnie.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński planują ślub w Polsce

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński są razem od około trzech lat. Wspólnie wychowują syna, a zaręczyli się podczas romantycznego wyjazdu do Rzymu. Choć prezenterka spodziewała się, że ukochany w końcu poprosi ją o rękę, sam moment oświadczyn był dla niej niespodzianką.

Narzeczeni chcieliby wziąć ślub w przyszłym roku. Początkowo marzyli o uroczystości w Hiszpanii, ale plany nieco się zmieniły. Para jest obecnie zajęta również budową domu, dlatego musi rozsądnie podchodzić do wydatków. Zamiast wystawnego zagranicznego wesela ma być więc polska uroczystość w gronie najbliższych, z dobrą muzyką i jedzeniem.

Gilon zapowiadała także, że po ślubie nie zamierza zmieniać nazwiska. Na razie jednak przed nią znacznie pilniejszy dylemat: którą suknię wybrać na ten wyjątkowy dzień?

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