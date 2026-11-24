Wzbudzający kontrowersje uczestnicy, niejednoznaczne oceny sędziów oraz ogromne napięcie w momencie ogłoszenia wyników sprawiają, że program "Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga tłumy i nieustannie potrafi zaskoczyć. Podobna atmosfera panuje w stacji BBC, która emituje obecnie 24. sezon pierwowzoru tego show, czyli "Strictly Come Dancing". Po tym, jak na parkiecie zaprezentowała się gwiazda tegorocznej Eurowizji, doszło do zupełnie nieoczekiwanego incydentu.

Historia programu "Taniec z Gwiazdami" i brytyjskiego "Strictly Come Dancing"

Pierwowzór znany jako "Strictly Come Dancing" gości na ekranach już od 22 lat. Format ten po raz pierwszy został wyemitowany w brytyjskiej telewizji w maju 2004 roku i błyskawicznie zdobył globalną popularność pod tytułem "Dancing with the Stars". Przez ten czas zrealizowano przeszło 50 lokalnych odsłon widowiska, wliczając w to pokazywany dawniej w TVN polski "Taniec z Gwiazdami" oraz obecną wersję "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat.

Skandal w odcinku na żywo

Najnowsza odsłona brytyjskiego "Tańca z Gwiazdami" była transmitowana na żywo z Blackpool, czyli miasta słynącego z prestiżowego turnieju tanecznego. W gronie uczestników 24. edycji "Strictly Come Dancing" znajduje się australijska wokalistka Delta Goodrem, która uplasowała się na czwartej pozycji w tegorocznym konkursie Eurowizji. Jej tanecznym partnerem w programie jest utytułowany tancerz oraz finalista "Britain’s Got Talent", Kai Widdrington.

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Zaprezentowany przez parę quickstep spotkał się z pochwałami i merytorycznymi wskazówkami ze strony sędziów. W trakcie wygłaszania ocen w studiu zapanowało jednak ogromne zmieszanie, ponieważ z trybun rozległy się dźwięki filmu przeznaczonego wyłącznie dla dorosłych. Odgłosy te dotarły nie tylko do obecnych na parkiecie, ale również do telewidzów śledzących program. Mimo że Delta i Kai otrzymali wysoką notę 36 na 40 możliwych punktów, trafili do strefy zagrożenia, skąd jednak decyzją jury zostali uratowani i przeszli do kolejnego etapu.

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Policja bada incydent w "Strictly Come Dancing", a BBC przeprasza widzów

Całe wydarzenie szybko przyciągnęło uwagę organów ścigania. W wydanym dla prasy oświadczeniu funkcjonariusze potwierdzili przyjęcie oficjalnego zawiadomienia i obecnie weryfikują, czy w studiu złamano przepisy prawa. Mundurowi przejęli również smartfona należącego do widza, który zajmował miejsce prawdopodobnie bezpośrednio za plecami sędziów. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że sprawcą zamieszania może być twórca internetowy o pseudonimie Jarvo69, który miał udostępnić nagranie z tego incydentu w sieci, a poprzez włączenie dźwięków 18+ zamierzał ośmieszyć jednego z jurorów widowiska.

Zanim program dobiegł końca, do sytuacji odniosła się gospodyni wieczoru Emma Willis, która jako pierwsza wyraziła ubolewanie. Wkrótce potem oficjalny komunikat z przeprosinami dla telewidzów wydało również samo BBC.

Zanim zobaczymy tabelę z głosami jurorów, chcielibyśmy przeprosić, jeśli słyszeliście wcześniej zakłócenia dźwięku i zostaliście urażeni – powiedziała prezenterka.

Przepraszamy widzów urażonych podczas dzisiejszej transmisji "Strictly Come Dancing" na żywo. Badamy, jak do tego doszło – przekazał rzecznik BBC, zaznaczając jednocześnie, że w serwisach internetowych nadawcy nagranie odcinka zostanie opublikowane ze zmodyfikowaną ścieżką dźwiękową w trakcie oceniania tańca Delty Goodrem.

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