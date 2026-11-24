Ksiądz, jakich mało. Zachwycał i szokował

O ks. Rafale Główczyńskim wielokrotnie robiło się głośno w całej Polsce. Popularność zdobył dzięki mediom społecznościowym, gdzie w bezpośredni, często zabawny sposób rozmawiał o wierze, relacjach i problemach młodych ludzi. Nie bał się trudnych tematów, a jego pomysły niejednokrotnie wywoływały burzliwe dyskusje.

Duchowny wystąpił nawet w popularnym programie TVN „The Traitors. Zdrajcy”, w którym uczestnicy muszą uciekać się do manipulacji i kłamstw, by pokonać przeciwników. Ewentualną wygraną chciał przeznaczyć na rozwój swoich inicjatyw społecznych. Jeszcze większe kontrowersje wywołało założenie przez niego konta na OnlyFans, platformie kojarzonej przede wszystkim z treściami erotycznymi. W ten nietypowy sposób ksiądz chciał pozyskiwać wsparcie finansowe dla swojej działalności.

Za medialnym rozgłosem szły jednak konkretne przedsięwzięcia, z których korzystało wiele osób.

Ks. Rafał stworzył w Warszawie i Piastowie klubokawiarnie „Cyrk Motyli”. Jeden z lokali powstał nawet w miejscu dawnej agencji towarzyskiej. Nie obowiązywał w nich tradycyjny cennik. Każdy mógł zapłacić tyle, na ile pozwalała mu jego sytuacja finansowa. Organizowano koncerty, zabawy dla młodzieży, potańcówki dla seniorów i akcje charytatywne. Duchowny pomagał również młodym ludziom zdobywać pieniądze na wyjazdy i pielgrzymki.

Na tym nie zamierzał poprzestać. Chciał kupić barkę na Wiśle, na której powstałoby kolejne miejsce spotkań i pomocy potrzebującym, oraz stworzyć ośrodek rekolekcyjny na portugalskiej Maderze. By nagłośnić zbiórkę pieniędzy na barkę, podejmował się tak nietypowych zajęć jak sprzątanie przenośnych toalet.

Wszystko wskazywało na to, że jego działalność będzie się dalej rozwijać. Tymczasem decyzje przełożonych postawiły przyszłość jego kolejnych przedsięwzięć pod ogromnym znakiem zapytania.

„Chyba to zaczęło przeszkadzać”

1 listopada ks. Rafał Główczyński decyzją władz zgromadzenia opuścił Piastów i rozpoczął posługę w Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie. Sam duchowny nie krył wściekłości, gdy zapoznał się z oficjalnym oświadczeniem swoich przełożonych dotyczącym okoliczności przeniesienia.

WK***IŁEM SIĘ!!! Przepraszam za słownictwo, ale jak czytam OŚWIADCZENIE moich przełożonych, to inaczej nie potrafię – grzmiał na Facebooku.

Zarzucił władzom zgromadzenia brak wsparcia, unikanie dialogu i mijanie się z prawdą. Przekonywał, że informował przełożonych o swoich planach, a na potwierdzenie swoich słów posiada korespondencję mailową.

Jestem księdzem, który chciał coś dla ludzi zrobić, parę rzeczy mi się udało i chyba to zaczęło przeszkadzać – stwierdził rozgoryczony duchowny.

Czy rzeczywiście działalność popularnego księdza stała się problemem dla władz zgromadzenia? Czy jego pomysły, które przyciągały tak wielu ludzi, nie podobały się zakonnikom? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się bezpośrednio do ks. Józefa Figiela, prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów.

Przełożeni powiedzieli stanowcze „nie”

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że ks. Rafał został poinformowany o planowanym przeniesieniu już w marcu. Według prowincjała duchowny na własną prośbę otrzymał możliwość pozostania w Piastowie do listopada, aby przekazać prowadzenie klubokawiarni osobom świeckim. Sam ksiądz kwestionuje przedstawioną przez przełożonych wersję dotyczącą okoliczności ustalenia terminu przenosin.

Władze zgromadzenia nie miały natomiast nic przeciwko temu, by lokale stworzone przez duchownego znalazły się w rękach osób świeckich.

Ze strony przełożonych nie było absolutnie żadnego sprzeciwu w tej materii, a wręcz przeciwnie – przekazał „Super Expressowi” ks. Józef Figiel SDS.

Znacznie mniej przychylnie władze zakonu patrzyły na kolejne przedsięwzięcia duchownego. Okazuje się, że przełożeni nie tylko nie zaaprobowali jego planów, ale stanowczo zabronili mu dokonywania planowanych zakupów.

Otrzymał wręcz wyraźny zakaz zakupu zarówno barki jak i nieruchomości na Maderze. W związku z tym zgromadzenie zakonne w żaden sposób nie może być łączone z tymi pomysłami i ewentualną ich realizacją – podkreślił prowincjał.

Co takiego nie podobało się przełożonym? Dlaczego ksiądz, który z powodzeniem rozwijał swoje inicjatywy społeczne, nie dostał zielonego światła na kolejne przedsięwzięcia?

Niektóre z tych pomysłów i form ich realizacji znajdują w zarządzie prowincji aprobatę, inne natomiast nie – tłumaczy nam ks. Józef Figiel.

Prowincjał podkreśla, że władze zgromadzenia muszą rozważać, co w danym momencie jest najlepsze zarówno dla całego zakonu, jak i poszczególnych zakonników. Zapewnia również, że podstawą przeniesienia ks. Rafała nie były żadne zastrzeżenia natury moralnej czy finansowej.

Mimo naszych ponawianych pytań nie dowiedzieliśmy się jednak, co konkretnie przeszkadzało przełożonym w inicjatywach popularnego duchownego lub sposobie ich realizacji.

„Ksiądz z Osiedla” ma milczeć. Nie wiadomo, jak długo

Na przeniesieniu do Trzebnicy się jednak nie skończyło. Decyzje przełożonych uderzyły w podstawy działalności „Księdza z Osiedla”. Przez lata duchowny wykorzystywał swoją popularność, by mobilizować ludzi do pomocy i zdobywać pieniądze na kolejne przedsięwzięcia. Teraz władze zgromadzenia pozbawiły go tych możliwości.

Ks. Rafał Główczyński SDS otrzymał zakaz jakiejkolwiek działalności w mediach, w tym społecznościowych. Otrzymał także zakaz organizowania i uczestniczenia w jakichkolwiek zbiórkach pieniężnych – potwierdza w rozmowie korespondencyjnej z „Super Expressem” prowincjał.

Co więcej, nie wiadomo nawet, jak długo duchowny będzie musiał podporządkowywać się tym ograniczeniom.

Na chwilę obecną nie mogę określić końca obowiązywania tych ograniczeń oraz warunków, które Ksiądz Rafał Główczyński musiałby spełnić, aby zostały cofnięte – przyznaje ks. Józef Figiel.

Popularny ksiądz ma więc związane ręce. Bez złamania zakazu nie może nawet publicznie odpowiedzieć na pytania dotyczące własnego losu.

Mimo to zdecydował się przerwać milczenie. Przeprosił za wcześniejsze wulgaryzmy, ale nie wycofał swoich zarzutów wobec przełożonych.

Publikuję ten post z poczucia bezsilności. Zanim to napisałem spędziłem godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, Różańcu, Eucharystii – wyznał na Facebooku.

Przełożeni mówią o posłuszeństwie. Ksiądz obawia się kary

Choć duchowny publicznie mówi o bezsilności, a jego kolejne plany zostały zablokowane, władze zgromadzenia nie postrzegają tej sytuacji jako otwartego sporu. W odpowiedziach na nasze pytania wielokrotnie powraca jednak kwestia zakonnego posłuszeństwa.

Samo poinformowanie przełożonych zakonnych o swoich planach, nie upoważnia żadnego zakonnika do tego, aby je realizować. Zwyczajnie potrzebuje na to zgody, a w przypadku jej braku lub zakazu, po prostu nie może swoich planów realizować na własną rękę – podkreśla ks. Józef Figiel.

Przełożony salwatorianów przypomina również o zobowiązaniach wynikających ze ślubów zakonnych.

Zakonnik decydując się na złożenie ślubów zakonnych, podejmuje w nich zobowiązanie do przyjęcia także odmownych decyzji przełożonych w duchu posłuszeństwa – zaznacza prowincjał.

Sam „Ksiądz z Osiedla” już wcześniej odniósł się do kwestii posłuszeństwa. Zrobił to w niezwykle wymownych słowach.

Ślubowałem posłuszeństwo. Ale nie milczenie – napisał.

Duchowny zdaje sobie sprawę, że publiczne zabieranie głosu wbrew decyzjom władz zgromadzenia może mieć dla niego poważne konsekwencje.

Zostanę przykładnie ukarany albo ktoś/coś wpłynie na moich przełożonych i w końcu bez uprzedzeń z sobą porozmawiamy, przeprosimy wszystkich za zgorszenie i zaczniemy na nowo – wyznał.

Co dalej ze słynnym duchownym?

Pomimo tego wszystkiego ks. Rafał wciąż nie porzuca swoich marzeń. Chciałby tworzyć kolejne miejsca spotkań, pomagać młodzieży w zbliżaniu się do Boga, organizować akcje charytatywne i potańcówki dla seniorów. Wciąż marzy również o barce na Wiśle, która stałaby się prawdziwą arką dla potrzebujących.

Wie jednak, że jego przyszłość zależy teraz w dużej mierze od decyzji przełożonych.

Ale nie zrobię nic, jeżeli serca przełożonych pozostaną zamknięte – przyznał w jednym ze swoich wpisów.

Na razie nie wiadomo, czy „Ksiądz z Osiedla” będzie mógł kiedykolwiek powrócić do działalności społecznej w dotychczasowej formie. Choć klubokawiarnie mają funkcjonować pod kierownictwem osób świeckich, przyszłość kolejnych inicjatyw duchownego pozostaje niepewna.

W całej tej historii nie chodzi jednak wyłącznie o los jednego księdza i jego relacje z przełożonymi. Za przedsięwzięciami ks. Rafała stoją przecież ludzie: młodzież, która znalazła dla siebie miejsce, samotni seniorzy, którzy mieli z kim spędzić czas, i osoby potrzebujące wsparcia. To również oni mogą odczuć skutki decyzji podjętych za murami zakonu.