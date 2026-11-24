O tym, jak wykorzystywane są pieniądze z wojewódzkiego budżetu, można oczywiście przeczytać w sprawozdaniach i zestawieniach. Można też wybrać się do miejscowości, w których dofinansowanie pomogło coś zbudować, wyremontować lub kupić. Tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowano strażnicę OSP, gdzie indziej dzieci mogą korzystać z nowego boiska. Przybywa żłobków, przedszkoli, basenów i siłowni plenerowych, remontowane są drogi i świetlice wiejskie. Z pomocy korzystają także orkiestry dęte, koła gospodyń wiejskich i strażacy ochotnicy, którzy dzięki dofinansowaniu mogą kupować potrzebny sprzęt i wyposażenie.

Chcemy pokazać, że za programami wsparcia stoją przede wszystkim ludzie i ich historie. Dlatego postawiliśmy na prosty, nowoczesny i czytelny przekaz z udziałem prawdziwych Mazowszan - podkreśla marszałek Adam Struzik.

Marszałek zapowiada również, że samorząd województwa będzie kontynuował pomoc tak długo, jak długo będą potrzebowali jej mieszkańcy. A chętnych do realizowania kolejnych przedsięwzięć nie brakuje.Skąd na to wszystko pieniądze? Z budżetu województwa mazowieckiego. Sejmik od lat prowadzi własne programy wsparcia, w ramach których samorządy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje na realizację swoich pomysłów w ramach 24 programów wsparcia. Ich zakres jest na tyle szeroki, że obejmuje zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze przedsięwzięcia, ważne dla mieszkańców konkretnej wsi czy osiedla.

Od małych miejscowości po duże miasta

Mazowsze należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że wszędzie potrzeby są takie same. Duże miasta mierzą się z innymi wyzwaniami niż niewielkie gminy, a to, co w jednej miejscowości jest już standardem, w innej wciąż pozostaje w planach.Właśnie dlatego programy sejmiku obejmują tak różne dziedziny. Jedna gmina potrzebuje pieniędzy na drogę, druga na obiekt sportowy, a trzecia chce pomóc miejscowej orkiestrze albo odnowić świetlicę. O tym, co jest najbardziej potrzebne, najlepiej wiedzą sami mieszkańcy i lokalni samorządowcy. Kampania ma również zachęcić samorządy i organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie.

Mazowsze to ludzie, którzy mają pomysły i potrafią przekuć je w konkretne działania. Nasze programy wsparcia pomagają samorządom realizować inwestycje wyczekiwane przez mieszkańców. Cieszy nas, że samorządy chętnie z nich korzystają, ale chcemy, żeby dotarły do każdego zakątu regionu. Stąd właśnie pomysł na kampanię, w której występują sami beneficjenci - zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska

Pomoc wpisuje się w prowadzoną od lat politykę równomiernego rozwoju województwa, opartą na solidarności i pomocniczości. Chodzi o to, by możliwości rozwoju nie zależały wyłącznie od wielkości czy zasobności gminy. Stąd też duża skala finansowania - programy wsparcia, obok inwestycji, zajmują jedną z największych pozycji w budżecie Mazowsza.

Kto ma pomysł na przyszły rok?

Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze trochę czasu, można już myśleć o kolejnych projektach. Rozpoczęły się nabory do programów wsparcia na 2027 rok.

Pierwszy z nich ruszył 26 października. To „Mazowsze dla miejsc pamięci 2027”, w ramach którego gminy i powiaty mogą otrzymać dofinansowanie na zachowanie lub tworzenie miejsc pamięci narodowej. Program obejmuje miejsca upamiętniające ważne wydarzenia i postacie związane z historią Polski oraz Mazowsza.

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