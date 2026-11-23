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Największy remont w historii stołecznej policji

Skala planowanych robót nie ma precedensu w historii Komendy Stołecznej Policji. Wcześniejsze inwestycje obejmowały między innymi wymianę części okien oraz pokrycia dachowego, ale nie dotyczyły jednocześnie niemal całego gmachu i jego instalacji.

– Planowany remont i prace termomodernizacyjne są największym przedsięwzięciem budowlanym w historii Komendy Stołecznej Policji i jednym z największych w skali całego kraju – podkreśla mł. insp. Sławomir Jastrzębski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KSP.

Prace mają poprawić warunki panujące w pomieszczeniach, zmniejszyć zużycie energii i zabezpieczyć zabytek na kolejne dziesięciolecia. Konieczne będzie przy tym pogodzenie współczesnych wymagań technicznych, przeciwpożarowych z ochroną historycznej architektury.

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Fotowoltaika i ogromny magazyn energii

Na Pałacu Mostowskich ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp. Wytworzona energia będzie mogła być przechowywana w magazynie o pojemności 75 kWh.

Gmach otrzyma również system BMS, czyli inteligentne zarządzanie instalacjami budynku. Automatyka ma nadzorować między innymi działanie zmodernizowanego centralnego ogrzewania i pomagać ograniczyć niepotrzebne zużycie energii.

To szczególnie ważne w rozległym zabytkowym obiekcie, w którym różne pomieszczenia mogą być wykorzystywane z odmienną intensywnością.

Na terenie komendy powstaną także dwa punkty ładowania samochodów elektrycznych. Projekt przewiduje dodatkowe nasadzenia krzewów oraz działania edukacyjne dotyczące ochrony środowiska.

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Ocieplą dachy, fundamenty i posadzki

Termomodernizacja obejmie niemal wszystkie najważniejsze elementy budynku. Zaplanowano docieplenie m.in. ścian zewnętrznych i fundamentowych czy posadzek znajdujących się bezpośrednio na gruncie.

Wymienione zostaną okna, okna dachowe, szklane fasady oraz zewnętrzne drzwi i bramy. Prace obejmą również hydroizolację fundamentów oraz modernizację systemu odprowadzania wody.

Ma to ograniczyć problem wilgoci przenikającej do murów i podciąganej z gruntu. W zabytkowych budynkach niewłaściwe zawilgocenie może prowadzić do niszczenia tynków, rozwoju pleśni oraz degradacji elementów konstrukcyjnych.

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Powietrze ogrzeje się drugi raz

Duża część wentylacji zostanie wymieniona na urządzenia wyposażone w rekuperację. System odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń i wykorzystuje je do ogrzewania świeżego powietrza doprowadzanego z zewnątrz.

Nowe centrale mają obsługiwać między innymi reprezentacyjną Salę Białą, Salę Generalską oraz powielarnię. Inwestycja obejmie ponadto modernizację instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, oświetlenia, instalacji elektrycznych oraz systemów teletechnicznych.

Pałac Mostowskich zostanie dostosowany do współczesnych wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

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Nie zapomniano o osobach z niepełnosprawnościami

Po remoncie budynek ma być znacznie bardziej dostępny. W pałacu zostanie zamontowana nowa, energooszczędna winda, a bariery architektoniczne mają zostać usunięte.

Projekt obejmuje również przebudowę sanitariatów oraz wprowadzenie udogodnień dla osób słabowidzących i niesłyszących. Pojawią się między innymi odpowiednie oznaczenia, pętle indukcyjne oraz sprzęt pomagający w komunikacji w języku migowym.

To ważne zarówno dla pracowników komendy, jak i interesantów odwiedzających siedzibę stołecznej policji.

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Konserwatorzy zajrzeli pod osiem warstw farby

Przygotowania do remontu przypominały konserwatorskie śledztwo. Specjaliści wykonali 38 odkrywek na trzech kondygnacjach, aby dotrzeć do najstarszych zachowanych warstw i ustalić pierwotną kolorystykę wnętrz z okresu odbudowy w latach 1949–1951.

Badania objęły osiem klatek schodowych, korytarze, drzwi, balustrady, sztukaterie i posadzki.

Wyniki pokazały, jak bardzo przez dziesięciolecia zmienił się charakter wnętrz. Na ścianach pojawiły się błyszczące lamperie i syntetyczne wyprawy naśladujące marmur. Sztukaterie pokryto kontrastowymi kolorami, a drewnianą stolarkę oraz metalowe elementy wielokrotnie malowano.

Na niektórych drzwiach konserwatorzy naliczyli aż osiem warstw farby. Kute balustrady skrywały siedem podobnych warstw.

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Z wnętrz zniknie „pseudomarmur”

Współczesne marmoryzacje i połyskliwe lamperie mają zostać usunięte. Korytarzom i klatkom schodowym zostanie przywrócona pierwotna, jasna i ciepła kolorystyka.

Zdemontowane zostaną również kratownicowe sufity podwieszane, które obniżyły korytarze i częściowo zasłoniły wysokie naświetla nad drzwiami. Nowe sufity mają znaleźć się możliwie wysoko.

Jeżeli pod obecnymi konstrukcjami zachowały się oryginalne fasety sztukatorskie, zostaną odtworzone.

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Kute balustrady wrócą do surowego metalu

Historyczne balustrady z geometrycznymi zdobieniami zostaną oczyszczone z siedmiu warstw farby aż do surowego metalu.

Pod późniejszymi powłokami konserwatorzy znaleźli nawet oryginalną minię żelazową używaną jako zabezpieczenie antykorozyjne podczas powojennej odbudowy.

Po renowacji balustrady powrócą do jasnobeżowej kolorystyki z delikatnym zielonkawym odcieniem. Drewniane pochwyty mają zachować naturalny wygląd i zostać zabezpieczone satynowym lakierem.

Ze względów bezpieczeństwa balustrady zostaną odpowiednio podwyższone. Projektanci muszą zrobić to tak, aby nie zatracić ich historycznej formy.

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Lastrico przejdzie gruntowną pielęgnację

Dobrze zachowane biegi schodów i spoczniki wykonane z polerowanego lastrico nie zostaną zastąpione nowymi materiałami.

Powierzchnie przejdą profesjonalne szlifowanie i konserwację. Zachowane mają zostać również oryginalne, ciemne cokoliki.

Zużyte, wielobarwne wykładziny z tworzyw sztucznych znikną z korytarzy. W ich miejscu pojawią się wytrzymałe posadzki płytowe nawiązujące wyglądem i technologią do lastrico.

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Elewacja odzyska blask

Remont obejmie również zewnętrzną stronę pałacu. Elewacja zostanie poddana renowacji i zabezpieczona odpowiednią impregnacją. Zmodernizowane zostanie oświetlenie architektoniczne, które ma eksponować klasycystyczne detale zaprojektowane przez Antonia Corazziego.

Na szczególną uwagę zasługują płaskorzeźbiony fryz Pawła Malińskiego, przedstawiający Rolnictwo, Budownictwo, Przemysł i Handel, oraz orzeł z rozpostartymi skrzydłami autorstwa Nicoli Vincentiego.

Remont pochłonie niemal 100 mln zł. Większość zapłaci Unia

Projekt „Termomodernizacja Pałacu Mostowskich” połączy nowoczesne rozwiązania energetyczne z rewaloryzacją zabytkowego gmachu przy ul. Nowolipie 2.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi dokładnie 98 281 261,29 zł. Z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 pochodzić będzie 83 539 072,09 zł, czyli 85 proc. kosztów. Pozostałe 14 742 189,20 zł to wkład własny Komendy Stołecznej Policji.

Umowę o dofinansowanie oficjalnie przekazano 4 listopada w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od magnackiego dworu do komendy policji

Historia Pałacu Mostowskich sięga około 1735 r. Wtedy powstał tu piętrowy dwór należący do architekta Jana Zygmunta Deybla.

W kolejnych dziesięcioleciach budynek rozbudowywali następni właściciele, między innymi wojewoda miński Jan August Hylzen i jego żona Konstancja. Około 1775 r. ukształtował się klasycystyczny korpus główny.

Szczególne znaczenie w historii gmachu miał Tadeusz Antoni Mostowski. Na początku XIX wieku stworzył w nim ośrodek życia kulturalnego i politycznego, prowadził salon literacko-muzyczny oraz nowoczesną drukarnię.

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W 1822 r. przekazał budynek rządowi. W latach 1823–1826 pałac gruntownie przebudował Antonio Corazzi. W późniejszych latach budynek służył między innymi jako rosyjskie koszary z cerkwią. W okresie międzywojennym został odrestaurowany na potrzeby Dowództwa Okręgu Korpusu nr 1.

Podczas II wojny światowej pałac został zniszczony w około 85 procentach.

Odbudowę przeprowadzono w latach 1949–1951 według projektu Zygmunta Stępińskiego i Mieczysława Kuźmy. Gmach stał się siedzibą Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Od 1990 r. działa w nim Komenda Stołeczna Policji.