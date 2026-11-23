W Parku Północnym od początku listopada znaleziono ponad 30 martwych dzikich królików.

RHDV2 szybko się rozprzestrzenia, a zakażenie może zakończyć się nagłą śmiercią zwierzęcia.

Wirus nie zagraża ludziom, ale właściciele królików domowych powinni pamiętać o szczepieniach i zasadach higieny.

Pomór królików w Płocku

Pierwsze martwe króliki zauważono w Parku Północnym na początku listopada. Wybrane zwierzęta przekazano do badań, które przeprowadził Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Wyniki potwierdziły zakażenie wirusem RHDV2.

Skala problemu jest poważna. Jak przekazała PAP powiatowa lekarz weterynarii Magdalena Kalińska, z powodu choroby padło już ponad 30 zwierząt. Kolejne martwe osobniki są nadal znajdowane. Wirus atakuje króliki niezależnie od wieku, również bardzo młode.

– Prawdopodobnie cała ta populacja królików niestety zginie, ponieważ jest to dla tych zwierząt bardzo zaraźliwa choroba i nie ma na nią leków – powiedziała Magdalena Kalińska.

Zakażenie może nie dawać żadnych objawów

RHDV2 wywołuje wirusową krwotoczną chorobę królików, nazywaną potocznie pomorem. Jej przebieg może być gwałtowny. U części zwierząt nie pojawiają się wyraźne symptomy, a śmierć następuje nagle. Nie ma skutecznego leczenia, a śmiertelność wśród zakażonych królików jest bardzo wysoka.

Patogen jest wyjątkowo zakaźny i odporny na warunki środowiskowe oraz środki dezynfekcyjne. Przenosi się nie tylko podczas bezpośredniego kontaktu między zwierzętami. Źródłem zakażenia mogą być również krew, mocz, odchody i inne wydzieliny chorych królików.

Wirus można nieświadomie przenieść także na butach, ubraniu lub dłoniach. Zagrożenie stanowią ponadto skażona karma, ściółka oraz owady.

Króliki domowe też wymagają ochrony. Jest apel do właścicieli

W związku z wykryciem wirusa Urząd Miasta Płocka apeluje o ostrożność. Właściciele królików domowych powinni ograniczyć ich kontakt z dzikimi osobnikami i skonsultować z lekarzem weterynarii możliwość wykonania szczepień ochronnych.

Choroba jest specyficzna gatunkowo – nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani innych gatunków zwierząt. Dla królików pozostaje jednak bardzo niebezpieczna. Ochronę zapewniają przede wszystkim szczepienia przeciwko klasycznemu RHDV i wariantowi RHDV2, a także przestrzeganie zasad higieny i bioasekuracji.