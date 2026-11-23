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Zostawił rozbite auto i uciekł

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, przed godz. 12 na rondzie u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Klonowej i Jaworskiego w Płońsku.

Kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad samochodem i zjechał z jezdni. Auto uszkodziło przydrożne drzewo, przecięło chodnik oraz drogę dla rowerów, po czym uderzyło w ogrodzenie prywatnej posesji.

Całe zdarzenie obserwowali świadkowie. Według ich relacji mężczyzna wysiadł z rozbitego Volkswagena, a następnie oddalił się, pozostawiając pojazd przy uszkodzonym ogrodzeniu. Po pewnym czasie ponownie zjawił się w miejscu kolizji. Tym razem nie przyjechał rowerem.

Świadkowie bez trudu rozpoznali w rowerzyście osobę, która wcześniej siedziała za kierownicą volkswagena.

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Twierdził, że poszedł po telefon

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ma 29 lat i jest mieszkańcem Płońska. Przyznał, że wcześniej prowadził Volkswagena. Swoje zniknięcie z miejsca zdarzenia tłumaczył potrzebą zabrania telefonu.

- Nie był w stanie odpowiedzieć nam dlaczego prowadził pojazd w takim stanie. Rozmowę z mężczyzną utrudniał alkohol, którego w organizmie były dwa promile. 29-latek został zatrzymany i zabrany na komisariat. Obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - informuje „Super Express” sierż. Eliza Koźlicka, p.o. oficera prasowego KPP w Płońsku.

Policjanci sprawdzili również jego dane w systemach. Okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

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Odpowie za jazdę samochodem po alkoholu

29-latkowi przedstawiono już zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec jego problemów, ponieważ wrócić na miejsce wypadku jadąc na rowerze - nadal będąc pijanym. Za to wykroczenie grozi za nią areszt albo grzywna w wysokości nie niższej niż 2500 zł.

Policjanci będą również ustalali do kogo należał rozbity czerwony Volkswagen.

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