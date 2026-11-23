Gigantyczny ekran LED na Domach Towarowych Wars i Sawa w Warszawie

Mieszkańcy stolicy od kilku dni zwracają uwagę na potężny nośnik LED, który zamontowano w ścisłym centrum miasta. Konstrukcja nazwana The View została uruchomiona na frontowej ścianie Domów Towarowych Wars i Sawa, bezpośrednio przy zatłoczonej ulicy Marszałkowskiej.

Urządzenie o powierzchni dochodzącej do 500 metrów kwadratowych pozwala na wyświetlanie trójwymiarowych animacji i przyciąga wzrok przechodniów. Nie jest to jednak odosobniony przypadek w tej części Śródmieścia, ponieważ od lata zbliżona instalacja funkcjonuje przy ulicy Emilii Plater w sąsiedztwie Złotych Tarasów, a kolejny wyświetlacz znajduje się na dachu gmachu niedaleko hotelu Novotel.

Montaż tak dużych ekranów niezmiennie rodzi liczne kontrowersje. W przypadku platformy The View spór dotyczy specyfiki samego gmachu, na którym umieszczono świetlną reklamę. Z tego miejsca zniknęły wcześniejsze banery, a ruch inwestora miał na celu przywrócenie widoczności historycznej fasady obiektu. Problem polega na tym, że tuż za szklaną szybą zamontowano olbrzymi wyświetlacz całkowicie zmieniający odbiór architektoniczny tej przestrzeni.

Zarządcy Domów Towarowych Wars i Sawa odrzucają jednak wszelkie zarzuty wskazując, że spełnili wymogi, oczyszczając zewnętrzną część fasady z jakichkolwiek przesłon. Haczyk tkwi w tym, że teraz przekazy reklamowe są wyświetlane bezpośrednio z wnętrza budynku.

Z doniesień prasowych wynika, że sprawą zajął się już Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który rozpoczął procedurę wyjaśniającą dotyczącą tej inwestycji. Jeszcze bardziej radykalne działania podjęli urzędnicy ze stołecznego ratusza, którzy w związku z przebudową fasady budynku przy ulicy Marszałkowskiej skierowali zawiadomienie do prokuratury.

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Spór o ekrany LED w Warszawie i zanieczyszczenie światłem

Dyskusje wokół ogromnych, emitujących światło nośników w centrach miast nie są nowym zjawiskiem, jednak w ostatnim czasie w stolicy wyraźnie przybrały na sile za sprawą prawdziwego wysypu takich konstrukcji. Działający od kilku miesięcy wyświetlacz Warsaw STAGE przy ulicy Emilii Plater zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych za sprawą trójwymiarowej animacji, która ukazywała wielkiego kota wyglądającego, jakby miał za chwilę skoczyć między przechodniów na ruchliwą jezdnię.

Osoby popierające obecność nowoczesnych ekranów argumentują, że prezentują się one znacznie estetyczniej i ciekawiej niż tradycyjne, wielkoformatowe siatki reklamowe, które zazwyczaj szpecą budynki. Wielu komentatorów zauważa również, że tego rodzaju świetlne konstrukcje nadają miastu rozmachu godnego wielkiej metropolii i budzą bezpośrednie skojarzenia z Londynem, Nowym Jorkiem czy Tokio, gdzie podobne rozwiązania od lat stanowią stały element krajobrazu.

Rozwiązania uznawane przez entuzjastów za symbol postępu i wielkomiejskości, przez przeciwników są traktowane jako zwykła degradacja wspólnej przestrzeni. Kwestię tę poruszył Artur Celiński na łamach serwisu Murator Plus, zauważając, że „powodów, żeby ograniczać takie ekrany, mamy aż nadto. Ich światło wychodzi przecież daleko poza powierzchnię, którą właściciel wynajął reklamodawcy: dociera do mieszkań i dokłada się do zanieczyszczenia światłem. (...) Nocna ekspozycja na sztuczne światło może zaburzać sen i rytm dobowy. Zmieniające się obrazy nieustannie walczą o uwagę, również kierowców i pieszych przy skrzyżowaniach. Do tego wielki ekran potrafi podporządkować sobie architekturę i całą otaczającą przestrzeń”.

Oponenci takich ograniczeń przekonują z kolei, że budowanie nowoczesnego wizerunku centralnej części miasta, szczególnie w oczach odwiedzających stolicę obcokrajowców, powinno mieć priorytet nad skargami nielicznej grupy mieszkańców Śródmieścia, którym przeszkadza sąsiedztwo jasnych reklam. Według zwolenników tej tezy wielkoformatowe ekrany świetnie wpływają na odbiór wizualny Warszawy i zbliżają ją do światowych stolic, w których podobne instalacje z powodzeniem funkcjonują już od wielu dziesięcioleci.