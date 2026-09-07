Gigantyczny kot w centrum Warszawy. Trójwymiarowa reklama podbija internet

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-07 13:56

W samym centrum Warszawy, przy ulicy Emilii Plater, pojawiła się spektakularna atrakcja, która błyskawicznie stała się hitem w sieci. Na ogromnym narożnym ekranie LED w technologii 3D wyświetlana jest reklama, z której gigantyczny kot zdaje się szykować do skoku na ruchliwą ulicę. Niezwykła iluzja wywołuje zachwyt przechodniów i zyskuje ogromną popularność w mediach społecznościowych.

Wielki kot w technologii 3D straszy przechodniów

Od kilku dni w sercu stolicy, tuż przy Złotych Tarasach na ulicy Emilii Plater, przechodnie mogą podziwiać nietypową kampanię karmy dla zwierząt na wielkoformatowym ekranie Warsaw STAGE. Wyświetlana na nim animacja przedstawia potężnego kota, który zdaje się skradać w kierunku mijających go ludzi. Dzięki zaawansowanej technologii 3D iluzja jest niezwykle realistyczna.

Zwierzę nie tylko poraża swoimi gigantycznymi rozmiarami, ale przede wszystkim sprawia wrażenie, że za moment opuści ramy LED-owej konstrukcji i skoczy prosto na tętniącą życiem ulicę. Spektakularny efekt 3D przyciąga wzrok i budzi emocje, co widać po lawinie zdjęć, komentarzy i nagrań udostępnianych na portalach społecznościowych.

Gigantyczny kot 3D na ekranie reklamowym w Warszawie. O nowoczesnej instalacji 3D przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 12

Nowoczesny ekran Warsaw STAGE przyciąga wzrok

Realistyczna kampania z kotem doskonale pokazuje potencjał technologiczny nowego nośnika, który zadebiutował w warszawskim Śródmieściu na początku lipca. Ekran został zamontowany na narożniku budynku, co dodatkowo wzmacnia głębię obrazu i potęguje trójwymiarowe złudzenie.

Takie spektakularne instalacje reklamowe to wizytówka największych metropolii. Kojarzą się głównie z Times Square w Nowym Jorku, Piccadilly Circus w Londynie czy słynną dzielnicą Shinjuku w Tokio (gdzie zresztą również można zobaczyć podobnego kota 3D). Teraz Warszawa dołączyła do tego elitarnego grona, a mieszkańcom i turystom pozostaje czekać na kolejne widowiskowe kreacje, które urozmaicą krajobraz w samym centrum stolicy.

Poniżej możesz zobaczyć zdjęcia gigantycznego kota z warszawskiego ekranu:

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