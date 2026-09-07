Szybciej na trasie między Trójmiastem i Warszawą. Zobacz postępy na budowie nowej wylotówki S7

Budowany odcinek ma około 9 km długości i będzie miał po trzy pasy w obu kierunkach.

Powstają węzły Czosnów, Palmiry i Sadowa oraz drogi dla lokalnego ruchu.

Budowa ma zakończyć się wiosną 2028 roku. Kontrakt opiewa na 536,3 mln zł.

DK7 zamienia się w ekspresówkę

Nowa S7 powstaje w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Zamiast dwóch pasów na każdej jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Trasa ma zwiększyć przepustowość i poprawić przejazd na jednym z ważnych połączeń między Warszawą a północą Polski. W ramach inwestycji budowane są także trzy węzły drogowe: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Zaplanowano również drogi równoległe, które będą służyły mieszkańcom okolicznych miejscowości i przejmą część ruchu lokalnego.

Praca idzie pełną parą

Roboty są już prowadzone w terenie. Wykonawca zajmuje się m.in. pracami ziemnymi i rozbiórkowymi, a także wycinką drzew i krzewów oraz usuwaniem korzeni i karpin. Wcześniej wykonano rozpoznanie saperskie i prace geodezyjne. Teraz kolejne fragmenty terenu są przygotowywane pod przyszłą trasę. Skalę inwestycji dobrze pokazują zdjęcia z lotu ptaka wykonane w sierpniu 2026 roku. Z perspektywy ziemi część prac może wyglądać niepozornie. Z góry widać jednak ogromny obszar, na którym powstaje nowa droga.

Kiedy otwarcie nowej S7?

Za budowę odpowiada konsorcjum Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy z Kazachstanu oraz Yörük Yapi İnşaat z Turcji. Wartość kontraktu wynosi 536,3 mln zł. Prace mają potrwać 36 miesięcy, z wyłączeniem przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wiosnę 2028 roku. Do tego czasu kierowcy nadal będą korzystać z obecnej DK7.

Odcinek Czosnów–Kiełpin jest częścią większej rozbudowy S7. Kolejny fragment, Kiełpin–Warszawa, będzie miał 12,9 km. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji i przeprowadzeniu przetargu będzie można rozpocząć realizację tego odcinka.

Dziś kierowcy mają już do dyspozycji 342 km S7 od Chwaszczyna w rejonie Trójmiasta do Czosnowa. Rozbudowa trasy ma stopniowo zbliżyć ekspresówkę do Warszawy. Tak wygląda budowa nowej S7 z lotu ptaka. Zobaczcie zdjęcia wykonane w sierpniu 2026 roku.