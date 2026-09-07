Czy dziś będzie burza? Ta prognoza zaskakuje!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-07 6:09

Poniedziałek przyniesie spokojną pogodę i wysokie temperatury. Tym razem nie trzeba obawiać się burz, gradu ani gwałtownych ulew. Na południu termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza. W części kraju może przelotnie popadać, ale opady nie będą groźne. To będzie dobry dzień na spacer i inne aktywności na świeżym powietrzu.

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Autor: Pixabay.com

W poniedziałek, 7 września pokojna pogoda bez burz. Wymarzony dzień na początek tygodnia

Dziś, w poniedziałek 7 września pogoda będzie wręcz doskonała! Po ostatnich dniach z bardziej zmienną aurą dzisiejszy dzień zapowiada się spokojnie. W prognozach nie ma burz ani gwałtownych zjawisk. W wielu miejscach będzie też bardzo ciepło, a na południu wręcz gorąco.

Najwięcej słońca można spodziewać się na południowym wschodzie Polski. Tam zachmurzenie będzie małe, tylko miejscami umiarkowane. W pozostałej części kraju na niebie pojawi się więcej chmur, ale również nie zabraknie przejaśnień.

Nie wszędzie dzień będzie zupełnie suchy. Na zachodzie i w centrum, przede wszystkim w godzinach popołudniowych, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Nie będą im jednak towarzyszyć burze.

Bardzo przyjemnie zapowiadają się temperatury. Na północy będzie od 23 do 24 stopni Celsjusza, a w pasie centralnym około 26 stopni. Jeszcze cieplej zrobi się na południu. Termometry pokażą tam 28–29 stopni, a lokalnie temperatura może wzrosnąć do 30 stopni.

Idealne warunki na wędrówki i spacery. Dużo słońca, wysoka temperatura i bez burz

Chłodniej będzie jedynie na Suwalszczyźnie oraz nad morzem. W tych regionach należy spodziewać się około 21 stopni.

Wiatr w większości kraju będzie słaby lub umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-zachodnich. Mocniej może powiać w górach. Wysoko w Karpatach i Sudetach porywy mogą dochodzić do 60 km/h.

Dla większości kraju będzie to więc spokojny, ciepły dzień bez groźnych zjawisk. Szczególnie na południowym wschodzie warunki zapowiadają się niemal wymarzenie – dużo słońca, wysoka temperatura i bez burz.

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