Nieznany mężczyzna terroryzował powiat warszawski zachodni. „Próbował wjeżdżać w ludzi”

Najwięcej szczegółów pojawiło się w relacjach z Jawczyc. Mężczyzna miał poruszać się Volkswagenem typu SUV, jeździć z dużą prędkością i krążyć w rejonie ronda. Według świadków wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdziła nam, że około godz. 11 samochód ten był widziany przy ul. Piwnej w Jawczycach. Funkcjonariusze faktycznie poszukują Volkswagena, którym miał poruszać się mężczyzna.

Na razie policja nie potwierdza jednak najbardziej niepokojących relacji świadków. Zespół prasowy Komendy Głównej Policji mówi jedynie o licznych wykroczeniach drogowych. Przyznaje także, że pirat drogowy był widziany w wielu miejscach, a na numer alarmowy dzwoniło co najmniej kilku świadków.

– Na razie nie możemy powiedzieć, o jakie wykroczenia dokładnie chodziło – przekazała policja.

Funkcjonariusze potraktowali zgłoszenia poważnie. Mają numer rejestracyjny samochodu i już w najbliższym czasie planują zatrzymać kierowcę.

Do sprawy postaramy się niedługo wrócić wraz z nowymi informacjami.