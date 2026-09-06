Nieznany mężczyzna terroryzował powiat warszawski zachodni. „Próbował wjeżdżać w ludzi”

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-06 13:22

Niepokojące informacje napływają z powiatu warszawskiego zachodniego. Podejrzany mężczyzna miał być widziany w kilku miejscowościach, m.in. w Konotopie, Jawczycach i Błoniu. Według relacji świadków poruszał się SUV-em, miał próbować wjeżdżać w ludzi, a także grozić przedmiotem przypominającym broń.

Radiowóz policyjny jadący szybko ulicą. O pościgu za piratem drogowym w powiecie warszawskim zachodnim przeczytasz w SE.
Autor: Bartoszkalich/ Shutterstock

Najwięcej szczegółów pojawiło się w relacjach z Jawczyc. Mężczyzna miał poruszać się Volkswagenem typu SUV, jeździć z dużą prędkością i krążyć w rejonie ronda. Według świadków wychylał się przez szyberdach z przedmiotem przypominającym broń. Policja potwierdziła nam, że około godz. 11 samochód ten był widziany przy ul. Piwnej w Jawczycach. Funkcjonariusze faktycznie poszukują Volkswagena, którym miał poruszać się mężczyzna.

Na razie policja nie potwierdza jednak najbardziej niepokojących relacji świadków. Zespół prasowy Komendy Głównej Policji mówi jedynie o licznych wykroczeniach drogowych. Przyznaje także, że pirat drogowy był widziany w wielu miejscach, a na numer alarmowy dzwoniło co najmniej kilku świadków.

– Na razie nie możemy powiedzieć, o jakie wykroczenia dokładnie chodziło – przekazała policja.

Funkcjonariusze potraktowali zgłoszenia poważnie. Mają numer rejestracyjny samochodu i już w najbliższym czasie planują zatrzymać kierowcę.

Do sprawy postaramy się niedługo wrócić wraz z nowymi informacjami.

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