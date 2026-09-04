Szkoła w Sękocinie pozostanie zamknięta. Rozmowy nie przyniosły skutku

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-04 15:37

Około 100 uczniów niepublicznej szkoły MOST w Sękocinie Starym od początku roku szkolnego nie może korzystać z budynku placówki. Został on wyłączony z użytkowania przez nadzór budowlany. Część dzieci uczy się teraz przez internet, a część pod namiotami i plandekami. Wszystko przez formalne problemy dotyczące sposobu użytkowania budynku.

Przedstawiciele fundacji prowadzącej szkołę mieli nadzieję, że podczas piątkowego spotkania uda się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli dzieciom szybko wrócić do klas. W rozmowach uczestniczyli między innymi starosta pruszkowski Adrian Ejssymont, wójt gminy Raszyn Bogumiła Stępińska-Gniadek oraz przedstawiciele placówki. Niestety, spotkanie nie przyniosło oczekiwanego efektu.

Nie udało się rozwiązać problemu w taki sposób, aby placówka mogła zostać otwarta od poniedziałku - powiedziała nam ze smutkiem Katarzyna Lachowicz, dyrektorka MOST Sękocin.

Prawdopodobnie nie uda się również otworzyć budynku w najbliższym czasie. Po rozmowach z kuratorium szkoła może na razie kontynuować naukę zdalną oraz zajęcia prowadzone w obecnej, doraźnej formie.

Wiadomo jednak, że takie rozwiązanie na dłuższą metę nie spełni swojej roli. Nauka przez internet, szczególnie w przypadku najmłodszych uczniów, jest trudna do utrzymania przez dłuższy czas. Z kolei zajęcia pod namiotami mogą sprawdzić się tylko chwilowo, bo wraz z nadejściem jesiennych chłodów prowadzenie lekcji pod chmurką będzie coraz trudniejsze.

Szkoła nadal będzie więc szukać sposobu na rozwiązanie problemów formalnych i ponowne otwarcie budynku dla uczniów.

Przeczytaj także:

Rozmowa z St. post. Klaudia Węcłaś II Wicemiss Polski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĘKOCIN
SZKOŁA
RASZYN