Żegnaj Lato na Bielanach 2026. Rodzinny piknik był okazją do wspólnego spędzenia czasu

Warszawiacy huczne pożegnali lato na Bielanach! Pierwsza część wydarzenia rozpoczęła się o godz. 15 i trwała do 19. Na serku bielańskim odbył się rodzinny piknik z atrakcjami dla dużych i małych. Były gry i zabawy, a także ciekawe konkursy. Za ich organizację odpowiadały urząd, jego jednostki oraz partnerzy wydarzenia.

Rodzinny piknik był okazją do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia i dobrej zabawy. Na tym jednak nie kończyło się tegoroczne pożegnanie lata. O godz. 19 rozpoczęła się część koncertowa, podczas której na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej muzyki.

Wieczorem odbyły się koncerty Mery Spolsky i Kayah

Jako pierwsza przed bielańską publicznością wystąpiła Mery Spolsky. Artystka znana była z połączenia elektronicznych i tanecznych brzmień z charakterystycznymi tekstami oraz wyrazistą oprawą wizualną swoich występów.

To jednak nie był koniec muzycznych atrakcji! O godz. 20.30 na scenę wyszła Kayah. Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. W swojej twórczości łączy m.in. pop, soul, jazz, muzykę etniczną oraz elektronikę.

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