Internauci są wściekli. Nie podoba im się werdykt po "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto według nich powinien wygrać?

Kto wygrał 1. odcinek 23. sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Wystartował 23. sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Premierowy odcinek otworzył występ zwyciężczyni poprzedniej edycji, Natalii Muiangi. Prowadzący Agnieszka Hyży i Maciej Rock zaprosili widzów do nowego studio z nową windą i wyższymi nagrodami finansowymi – 15 tys. zł za odcinek oraz 150 tys. zł w finale (kwoty trafiają na cele charytatywne). W jury ponownie zasiadają Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski i Stefano Terrazzino.

- Będą niespodzianki, będą nowe nagrody, będą nowe zasady i będą… kradzieże!

Na scenie zaprezentowało się ośmiu uczestników:

Odcinek w wielkim stylu zamknęła Ula Milewska, która spektakularnym wcieleniem w Lady Gagę zachwyciła jurorów.

Wyniki 1. odcinka:

1. miejsce: Ula Milewska (15 tys. zł przekazane fundacji „Zdążyć z pomocą”)

2. miejsce: Marcin Miller (5 tys. zł przekazane na Stowarzyszenie Braci Mniejszych w Ełku)

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Internauci są wściekli. Mieli innych faworytów

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" często wywołuje sporo emocji. Nie inaczej było po tym odcinku. Internauci mieli mieszane uczucia, szczególnie po ocenach Marcina Maciejczaka. Widzowie uważają, że miał on zaniżane wyniki, choć w ich zdaniu idealnie odwzorował oryginał.

- Totalnie niezrozumiałe dla mnie oceny. Za słabego Marcina jako Marylę mu tyle dali, a niedocenili drugiego Marcina i Gabriela. Żadnych bonusów dla Uli i same starocie w kołowrotku poza Wiktorem i Bedoesem, dość kiepsko to wygląda narazie - napisał jeden z internautów.

Inni byli za to zaskoczeni reakcją pozostałych uczestników, którzy nie docenili w indywidualnych wynikach Uli Milewskiej.

- A brak pkt od innych uczestników dla Uli za jej imponującą pracę, jaką wykonała, to moje drugie zniesmaczenie po odcinku - napisała internautka.

Sonda Kto wygra jesienną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026? Marcin Maciejczak Gabriel Fleszar Rafał Brzozowski Marcin Miller Ida Nowakowska Maria Sadowska bryska Ula Milewska