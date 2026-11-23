Wyrzucono nawet kilkadziesiąt zwierząt

Akcja odławiania przerażonych psów prowadzona jest na rozległym obszarze obejmującym okolice Garwolina, Kołbieli i Otwocka. Psy pojawiają się w różnych miejscach, dlatego ratownicy próbują łączyć napływające zgłoszenia i ustalić kierunek, w którym przemieszczają się poszczególne zwierzęta.

W poszukiwania zaangażowali się przedstawiciele Fundacji dla Szczeniąt Judyta, Fundacji Trop Warszawa, lokalnych organizacji, wolontariusze oraz mieszkańcy.

Fundacji dla Szczeniąt Judyta, która nagłośniła sprawę, początkowo poinformowała nawet o kilkudziesięciu bezpańskich psach, porzuconych najpewniej przez właścicieli pseudohodowli. Początkowo udało im się zabezpieczyć pięć szpiców. Później do grupy dołączyły cztery kolejne zwierzęta. Obecnie już 10 zwierząt znalazło pomoc w klinice weterynaryjnej.

Część zwierząt dała się stosunkowo łatwo odłowić. Były oswojone i same podchodziły bliżej ludzi. Znacznie większym wyzwaniem są psy lękliwe, prawdopodobnie niemające wcześniej odpowiedniej styczności z człowiekiem.

Na widok ratowników uciekają głębiej w pola, zagajniki i lasy. Próba gonienia ich może sprawić, że ponownie zmienią miejsce i jeszcze trudniej będzie je odnaleźć.

Stan odnalezionych szpiców jest dramatyczny

Pierwsze badania ujawniły bardzo poważne problemy zdrowotne. Według informacji przekazywanych przez Fundację Judyta wśród pierwszych dziewięciu zabezpieczonych psów:

dwa mają połamane łapy,

dwa są wyłysiałe i mają guzy,

cztery suczki są po porodach,

osiem ma poważne problemy z uzębieniem,

cztery wymagają leczenia lub operacji rzepek.

U zwierząt stwierdzono również zaniedbaną, sfilcowaną sierść, problemy skórne, przerośnięte pazury, pchły i kleszcze.

Jednego z odnalezionych psów opisano jako samca w szczególnie złym stanie. Jego sierść była mocno sfilcowana, a pysk i jama ustna wymagały pilnej pomocy. Pełny zakres schorzeń ma pokazać dopiero diagnostyka.

Zabezpieczone psy trafiają do klinik weterynaryjnych. Planowane są między innymi badania USG oraz konsultacje ortopedyczne. Złamania i wypadające rzepki mogą wymagać operacji. Guzy u suk będą musiały zostać dokładnie zbadane, a poważne choroby jamy ustnej mogą oznaczać konieczność usuwania zębów.

Fundacja szacuje koszt diagnostyki, leczenia i utrzymania jednego psa na około 5 tys. zł.

Każda noc jest śmiertelnym zagrożeniem

Najbardziej płochliwe szpice mogą przebywać na zewnątrz już od kilku dni. Dla małych, osłabionych i zaniedbanych psów nocne spadki temperatury stanowią poważne zagrożenie. Zwierzęta nie mają schronienia przed chłodem, wilgocią i wiatrem. Część może mieć złamane kończyny albo inne problemy utrudniające przemieszczanie się i zdobywanie pożywienia.

Ratownicy liczą, że głód skłoni pozostałe psy do podejścia w okolice domów lub miejsc, w których rozstawiono jedzenie. Problemem pozostają jednak ich strach i brak zaufania do człowieka.

Widzisz szpica? Nie biegnij za nim

Fundacja apeluje, by nie próbować na własną rękę chwytać przestraszonych psów. Dotyczy to szczególnie zwierząt, które uciekają na widok człowieka.

Najważniejsze jest:

zapamiętanie dokładnej lokalizacji, zrobienie zdjęcia lub nagrania z bezpiecznej odległości, zapisanie godziny obserwacji, sprawdzenie kierunku, w którym pies się oddalił, przekazanie informacji organizacjom prowadzącym poszukiwania.

Nie należy biec za zwierzęciem, otaczać go ani próbować gwałtownie łapać. Spłoszony pies może uciec w stronę ruchliwej drogi albo schować się głębiej w lesie.

Fundacja Judyta potrzebuje obecnie pomocy. Każdy, kto posiada drona z kamerą termowizyjną może dołączyć się do przeczesywania lasów i pól w poszukiwaniu przerażonych zwierząt.

Próbowali wyrwać psa wolontariuszowi

Podczas akcji doszło również do niebezpiecznego konfliktu. Według relacji fundacji ktoś próbował odebrać szpica wolontariuszowi, który znalazł drżącego psa w lesie. Organizacja apeluje, aby odnalezionych zwierząt nie zabierać spontanicznie do domów bez wcześniejszego zgłoszenia. Psy wymagają kwarantanny, badań i profesjonalnej oceny ich stanu.

Mogą mieć pasożyty lub choroby zakaźne stanowiące zagrożenie dla innych zwierząt. Potrzebna jest także dokumentacja weterynaryjna, która może okazać się dowodem w postępowaniu dotyczącym porzucenia i wcześniejszego traktowania psów.

Celebryci komentują psi dramat

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy, odnoszących się do dramatycznej akcji ratunkowej pod Warszawą. Najmocniejszy głos zabrała znana celebrytka i piosenkarka, Dorota „Doda” Rabczewska. Doda jest jedną z najzagorzalszych aktywistek na rzecz praw zwierząt, szczególnie psów. To dzięki jej działaniom w styczniu br. udało się ukrócić działanie schroniska w Bytomiu.

- Dlaczego politycy nic nie robią z tymi pseudohodowlami? Dlaczego w tym kraju można prowadzić sobie biznes, sprzedawać szczeniaki za kilka tysięcy złotych, nie płacić żadnego podatku, a potem wyrzucić te psy do lasu na zbity pysk!? Pet-business tutaj kwitnie, od schronisk po pseudohodowle - komentuje wściekła Doda w swoich social mediach.

- Oddałabym wszystko, żeby mój pies żył, żebym mogła spotkać się z nim raz jeszcze, chociaż na chwilę, a takie sk*******y prowadza hodowle - dodaje celebrytka.

Policja: „nie otrzymaliśmy zgłoszenia”

W rozmowie z „Super Expressem” policjanci przyznają, że nie otrzymali żadnego oficjalnego zgłoszenia dot. błąkających się psów.

- Nie mieliśmy do tej pory takiego zgłoszenia. Nie otrzymaliśmy także informacji, aby ktokolwiek widział wspominane szpice w okolicy - przekazuje kom. Małgorzata Pychner, oficer prasowy KPP w Garwolinie.

Podobne wypowiada się, policja w Otwocku. Niewykluczone, że fundacja złoży odpowiednie zawiadomienie po zakończeniu akcji ratowania psów.