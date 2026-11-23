Mała dziewczynka została sama gdy nadjechał zamachowiec

Młody mężczyzna znalazł się przed pociągiem

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 listopada, przed godz. 21, przy ul. Patriotów w warszawskim Wawrze. Wypadek wydarzył się w rejonie przystanku kolejowego Warszawa Anin. W potrąceniu uczestniczył pociąg SKM nr 99362/3, kursujący w relacji Otwock–Pruszków.

Według pierwszych informacji 28-letni mężczyzna znalazł się na torowisku przed nadjeżdżającym składem.

Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego, policję i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy, a następnie przewieziono go w stanie ciężkim do szpitala.

- 28-latek nadal przebywa w szpitalu. Wiemy, że przeszedł bardzo poważną operację, ale żyje. Dokładne przyczyny tego zdarzenia będzie wyjaśniać wawerska policja - komentuje w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Joanna Węgrzyniak, oficer prasowy KRP VII.

Odwołano jeden pociąg

Wypadek wpłynął na funkcjonowanie ruchu kolejowego między Warszawą Wawer a Warszawą Falenicą. Przewoźnicy ostrzegali przed zmianami torów i peronów, odwołaniami oraz opóźnieniami.

Pociąg uczestniczący w zdarzeniu, nr 99362/3, wyruszył z Otwocka o godz. 20.05 i miał dojechać do Pruszkowa. Po wypadku został odwołany na odcinku Warszawa Anin–Pruszków. Pozostałe pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach notowały opóźnienia przekraczające 30 minut.

Utrudnienia nie ograniczały się do pociągów SKM. Zdarzenie wpłynęło również na kursowanie składów Kolei Mazowieckich przejeżdżających linią otwocką.

Czy wypadek wydarzył się na „dzikim przejściu”?

W pierwszych doniesieniach pojawiła się informacja, że mężczyzna miał wejść na tory w miejscu niedozwolonym przed stacją, w tzw. „dzikim przejściu”.

Dostępne oficjalne materiały wskazują jedynie, że do potrącenia doszło na terenie lub w bezpośrednim rejonie przystanku Warszawa Anin. Jednak jak udało się ustalić „SE”, obecność 28-latka na torach nie była przypadkiem.

Tragedia na Wawrze. Jak radzić sobie z depresją?

Niestety w opisywanym przypadku wszystko wskazuje na desperacki krok 28-latka. Pamiętajmy - depresja to bardzo poważny problem, którego nie wolno lekceważyć. Dlatego też przypominamy - nie jesteśmy sami i w takich sytuacjach trzeba wołać o pomoc!

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 ;

; bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 ;

; dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 ;

; wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 ;

; tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 ;

; pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.