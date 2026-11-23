Cały homar kosztuje 249 zł, bułka z homarem 99 zł, a ostrygi 16 zł za sztukę.

Kisiel z prądem kosztuje 22 zł, a skarpety od 18 zł za parę.

Za porcję siedmiu pierogów trzeba zapłacić 25 zł, a za pieczoną golonkę 55 zł.

WERSJE FB_Totalny tłum na jarmarku w Warszawie. A ceny? Lepiej nie wiedzieć!

Homar, ostrygi i dziczyzna. Nie tylko tradycyjne jarmarkowe jedzenie

Na stoiskach można znaleźć klasyczne świąteczne przysmaki, ale również znacznie bardziej wyszukane propozycje. Największe wrażenie robią ceny owoców morza. Za bułkę z mięsem homara, czyli lobster roll, trzeba zapłacić 99 zł. Połówka homara z sosem Thermidor kosztuje 149 zł, a za całego homara sprzedawcy życzą sobie aż 249 zł. Ostrygi wyceniono na 16 zł za sztukę.

Są też kanapki z krewetkami lub łososiem za 39 zł oraz z ośmiornicą za 55 zł. Miłośnicy dziczyzny mogą zamówić gulasz za 40 zł, frytki z mięsem dzika za 35 zł albo kanapkę z szarpanym mięsem za 45 zł.

Ile kosztują kiełbasa, pierogi i słodkości?

Nie trzeba jednak wybierać drogich owoców morza, żeby zostawić na jarmarku sporo pieniędzy. Za siedem pierogów zapłacimy najmniej 25 zł, podobnie jak za żurek. Pajda chleba ze smalcem kosztuje 20 zł, a z dodatkami nawet 35 zł. Kiełbasa z grilla dostępna jest w różnych cenach, od 19 do 39 zł, natomiast pieczona golonka to wydatek rzędu 55 zł.

Na słodko można zamówić kołacza za 30 zł, a z kremem pistacjowym za 40 zł. Tiramisu kosztuje 25–27 zł. Za gorącą czekoladę zapłacimy 16 zł za 200 ml lub 22 zł za 300 ml. Kubek zimowej herbaty to 19 zł, a grzane wino kosztuje około 20–23 zł.

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„Kisiel z prądem”, herbata z Azerbejdżanu i skarpety

Na jarmarku można znaleźć także mniej oczywiste propozycje. „Kisiel z prądem” kosztuje 22 zł. Dostępne są również sok z granatu i herbatka z Azerbejdżanu, za które trzeba zapłacić około 28 zł.

Nie brakuje też drobnych upominków. Wśród nich są skarpety – pojedyncza para kosztuje średnio od 18 zł, a za trzypak trzeba zapłacić około 60 zł.

Jarmark Warszawski działa na placu Defilad i części placu Centralnego pod Pałacem Kultury i Nauki. Wstęp jest bezpłatny, ale jeśli ktoś planuje spróbować kilku przysmaków i kupić świąteczne drobiazgi, powinien przygotować się na większy wydatek.