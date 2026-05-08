Jarmark św. Stanisława przyciąga tłumy. Sprawdź atrakcje w centrum miasta

XVII Siedlecki Jarmark św. Stanisława. Regionalne jedzenie i rękodzieło

Wydarzenie stwarza świetną sposobność do spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych. Odwiedzający mogą wybierać spośród licznych stoisk oferujących tradycyjne wyroby. Pasjonaci regionalnych smaków przygotowali bogaty asortyment: od świeżego chleba i wędlin, po sery, miody oraz słodkie wypieki.

Swoje stanowiska przygotowali również miejscowi rzemieślnicy i twórcy ludowi. Na jarmarku można podziwiać i zakupić unikalne, ręcznie robione przedmioty, w których tworzenie wkładana jest miłość i międzypokoleniowa tradycja. To doskonała okazja do bliskiego spotkania z regionalną sztuką i kulturą, prezentowaną nie tylko przez twórców z najbliższych okolic.

Atrakcje na Jarmarku św. Stanisława. Garncarstwo, magia i muzyka na żywo

Organizatorzy przygotowali szereg interaktywnych punktów programu. Chętni mogą spróbować swoich sił w profesjonalnych warsztatach garncarskich lub wziąć udział w kulinarnych zajęciach prowadzonych przez Kulinarne Poddasze. Pomyślano też o najmłodszych gościach wydarzenia, dla których rozstawiono dmuchane zjeżdżalnie i zaplanowano spektakularne występy iluzjonistów. Bogatą ofertę rozrywkową uzupełniają akcenty muzyczne – dla fanów folkloru przewidziano występ Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz.