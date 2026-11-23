Dostawa towaru, która dotarła wieczorem do jednego z dyskontów sieci Biedronka w Wyszkowie, padła łupem złodziei. Na rampie załadunkowej pozostawiono bez żadnego nadzoru palety z nowymi produktami, których łączną wartość oszacowano na ponad 5 tys. zł. Taką okazję postanowili wykorzystać dwaj mężczyźni, którzy mieli już wcześniej konflikty z prawem. Daniel A. oraz Jacek L. zabrali z rampy alkohol, a także różnego rodzaju artykuły przemysłowe i spożywcze.

Osoby pracujące na nocnej zmianie przy wykładaniu asortymentu na półki dostrzegły wprawdzie uszkodzoną paletę oraz porozrzucane wokół niej towary, jednak nie nabrały żadnych podejrzeń. Załoga sklepu posprzątała powstały bałagan i wróciła do swoich obowiązków, nie zdając sobie sprawy, że przed chwilą doszło do poważnej kradzieży.

Skala strat wyszła na jaw dopiero o godzinie siódmej rano. Wówczas pracownik ochrony oraz zastępca kierownika placówki zorientowali się, że z rampy załadunkowej zniknęła duża ilość przywiezionego asortymentu. Rozwiązanie tej zagadki przyniosły zapisy z kamer monitoringu. Nagrały one dwóch sprawców, których pracownicy sklepu rozpoznali bez najmniejszego problemu.

Złodzieje nie ograniczyli się wyłącznie do zabrania samych produktów, ponieważ przywłaszczyli sobie również cztery metalowe wózki sklepowe. Posłużyły im one jako prowizoryczne pojazdy transportowe, którymi pod osłoną nocy przetransportowali skradziony towar prosto do swojej tymczasowej bazy.

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Kradzież w Biedronce w Wyszkowie. Policja odnalazła łup na działkach „Polonez”

Śledczy bardzo szybko wpadli na trop sprawców, który zaprowadził ich w dość nietypowe miejsce, a mianowicie na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Polonez”. Na jednej z tamtejszych działek rekreacyjnych złodzieje zorganizowali prowizoryczny magazyn, w którym ukryli zrabowane produkty. W trakcie przeszukania tego terenu funkcjonariusze policji odzyskali dużą część skradzionego mienia.

Daniel A. i Jacek L. zatrzymani przez policję. Grozi im do 5 lat więzienia

Funkcjonariusze zatrzymali Daniela A. oraz Jacka L. W chwili policyjnej interwencji obaj mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu, co prawdopodobnie dodawało im śmiałości podczas nocnego włamania. Gdy tylko wytrzeźwieli, śledczy przedstawili im zarzuty dokonania kradzieży.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz przekazała, że obaj podejrzani przyznali się do winy i złożyli wyczerpujące wyjaśnienia w tej sprawie. Za nocną kradzież pod sklepem oraz finał na ogródkach działkowych mężczyznom grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.