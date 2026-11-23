Uczestnicy zgromadzenia żądają utrzymania miejsc pracy, zmniejszenia skali importu węgla, a także zablokowania procesu likwidacji kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały. Równocześnie manifestanci wyrażają swój sprzeciw wobec drogiej energii, założeń Zielonego Ładu oraz unijnych systemów ETS i ETS2.

W rozmowie z Radiem Eska Bogusław Ziętek reprezentujący WZZ „Sierpień 80” ocenił, że poniedziałkowa pikieta stanowi jedynie wstęp do następnych wystąpień. „To są dopiero przygotowania do jakichś większych protestów. One przyjdą wtedy, kiedy sytuacja jeszcze się zaostrzy” – mówił związkowiec. Zaznaczył również, że źródłem społecznych napięć są wzrasta­jące wydatki na utrzymanie rodzin, w tym opłaty za ciepło i prąd.

Przedstawiciel związku skomentował też kwestię dostępności gazu i węgla. Według niego ryzyko wynikające z braku surowców daje się już we znaki, ale zwykły konsument może tego nie zauważać przez trwający import węgla i prądu do Polski. Ziętek argumentował przy tym, że obecnie energię sprowadza się przede wszystkim z Niemiec.

Związkowiec poruszył także temat problemów z zakupem węgla od Polskiej Grupy Górniczej.

„Polska Grupa Górnicza mówi, że ona nie ma czym handlować. Limity na kopalniach to jest kilka ton. Dosłownie kilka ton, więc obsłużą 5-6 ludzi i koniec z węglem” – powiedział działacz reporterowi Radia Eska.

Zdaniem Ziętka nadchodzący spadek temperatur sprawi, że znacznie więcej Polaków zacznie poszukiwać opału.

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