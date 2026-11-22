GKS Katowice - Lech Poznań 0:1 (0:0) (Agnero 58')

GKS Katowice: Kobylak - Czerwiński (85' Zrelak), Klemenz, Resta - Wasielewski, Galan (63' Wdowiak), Łukasiak (72' Łukasiak), Kowalczyk (85' Jirka) - Marković (63' Wędrychowski), Nowak, Szkuryn

Lech Poznań: Lis - Pereira (Mońka 88'), Skrzypczak, Yegbe, Gurgul - Murawski (62' Berggren), Kozubal, Bengtsson (63' Gumny), Jagiełło (69' Śledziński), Palma (88' Jakóbczyk) - Agnero

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo)

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Lech Poznań z problemami kadrowymi przed starciem z GKS-em Katowice

Piłkarze z Katowic zaczynali rywalizację w 15. serii gier sezonu 2026/27 PKO BP Ekstraklasy z ósmej lokaty w tabeli. Drużyna prowadzona przez trenera Rafała Góraka miała jednak podstawy do dobrego nastroju przed tym starciem. W swoim poprzednim występie przed własną publicznością GKS pokonał Widzew Łódź trzy do dwóch dzięki trzem bramkom Bartosza Nowaka. Kluczowy gracz katowickiej ekipy zachował pełnię sił, gdyż selekcjoner Jan Urban pominął go przy powołaniach do kadry narodowej, podczas gdy zespół z Poznania musiał radzić sobie z kłopotami zdrowotnymi.

„Patrik Wålemark doznał urazu mięśnia na czwartkowym treningu reprezentacji Szwecji. Nasz skrzydłowy już kolejnego dnia rozpoczął rehabilitację i robi wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do gry. W tym momencie jest pewne, że zabraknie go w czterech najbliższych meczach Lecha Poznań” – poinformował wielkopolski klub w swoim oficjalnym komunikacie medycznym.

Szkoleniowiec gości Niels Frederiksen musiał układać skład także bez udziału Pablo Rodrigueza. Z drugiej strony pełne obciążenia treningowe wznowili już Wojciech Mońka oraz Allahyar Sayyadmanesh, przy czym irański zawodnik ostatecznie nie znalazł się w kadrze na to spotkanie.

Fotorelacja: Wzruszające sceny przed stadionem GKS-u Katowice. Tak upamiętniono Jana Furtoka

Yannick Agnero zapewnia zwycięstwo Lechowi Poznań w Katowicach

Pierwsza odsłona rywalizacji nie przyniosła goli, chociaż odwołując się do znanego powiedzenia, „momenty były”. Najgroźniejszą sytuację podbramkową wypracowali sobie zawodnicy przyjezdni, jednak strzał oddany przez Luisa Palmę okazał się niecelny. Na słowa uznania zasłużyli sympatycy katowickiego klubu, którzy przygotowali efektowną oprawę na cześć Jana Furtoka, będącego główną postacią wspominaną podczas tego wyjątkowego dnia.

Ku rozczarowaniu lokalnych fanów, drugim bohaterem okazał się ostatecznie Yannick Agnero. Snajper poznańskiej drużyny w 58. minucie zrobił użytek z zagrania Michała Gurgula i strzelił jedyną bramkę w całym pojedynku. Zespół trenera Rafała Góraka nie potrafił już odpowiedzieć trafieniem wyrównującym, przez co komplet punktów powędrował na konto gości z Poznania.

Gracze prowadzeni przez Nielsa Frederiksena wykonali plan minimum i biorąc pod uwagę liczne osłabienia, powiększone jeszcze o uraz Daniela Hakansa podczas przedmeczowej rozgrzewki, odnieśli niezwykle cenną wygraną. Zespół z Wielkopolski wykorzystał potknięcie Górnika Zabrze i powiększył swoją przewagę na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy. Drużyna gospodarzy zaprezentowała się tego dnia zbyt słabo, by myśleć o wywalczeniu choćby jednego punktu.

Zachęcamy wszystkich czytelników do zapoznania się z fotorelacją prezentującą kibiców obecnych na spotkaniu GKS Katowice z Lechem Poznań.