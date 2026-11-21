Pięć miesięcy od wielkiego pożaru PreZero. WIOŚ przekazuje nowe informacje

24 czerwca 2026 roku nad Chorzowem unosiły się ogromne kłęby dymu. Na terenie zakładu przetwarzania odpadów PreZero Service Południe przy ulicy Kluczborskiej 29 wybuchł pożar, do którego opanowania skierowano dziesiątki zastępów straży pożarnej.

Ogień objął około 6 tys. metrów kwadratowych składowiska. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków. Na miejscu pracowała również specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która kontrolowała jakość powietrza.

Po ugaszeniu pożaru pojawiły się pytania dotyczące sposobu magazynowania odpadów oraz przestrzegania przepisów środowiskowych.

Dziś wiadomo już, że przeprowadzona kontrola wykazała szereg naruszeń. WIOŚ podjął kolejne działania, ale postępowanie administracyjne nadal nie zostało wszczęte.

– 29 października 2026 r. wydaliśmy zarządzenia pokontrolne. Termin przekazania pisemnej informacji o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz o zakresie ich realizacji upływa 7 grudnia 2026 r. – przekazał „Super Expressowi” sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Oznacza to, że firma musi poinformować inspektorów, jakie działania podjęła w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i w jakim stopniu zostały one zrealizowane.

Pożar w Chorzowie:

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PreZero ma czas do 7 grudnia. Postępowania administracyjnego nadal nie wszczęto

To najważniejsza nowa informacja w sprawie pożaru przy ulicy Kluczborskiej.

Choć kontrola zakończyła się 4 września, a jej wyniki wykazały nieprawidłowości, inspektorzy nie rozpoczęli jeszcze odrębnego postępowania administracyjnego. W odpowiedzi przesłanej naszej redakcji WIOŚ podkreślił, że dalsza ocena nastąpi po otrzymaniu informacji od przedsiębiorstwa.

– Po otrzymaniu tej informacji ocenimy, w jakim zakresie wykonano zarządzenia pokontrolne – poinformował katowicki inspektorat.

Jednocześnie jednoznacznie zaznaczono:

– Postępowanie administracyjne nie zostało dotąd wszczęte.

Na razie nie wiadomo zatem, czy i kiedy na spółkę zostaną nałożone administracyjne kary pieniężne. Warto przy tym zaznaczyć, że postępowanie administracyjne prowadzone przez WIOŚ jest odrębne od sprawy skierowanej przez prezydenta Chorzowa do prokuratury.

Kontrola ujawniła szereg naruszeń. Chodzi o sposób magazynowania odpadów

Wyniki kontroli interwencyjnej, zakończonej 4 września, wzbudziły poważne zastrzeżenia. Jak informowało miasto Chorzów, inspektorzy stwierdzili m.in. brak wyznaczonych stref magazynowania odpadów, niewłaściwe oznakowanie miejsc ich składowania oraz nieselektywne magazynowanie.

Ujawniono również przypadki przechowywania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kontrola wykazała ponadto przekroczenie dopuszczalnej ilości odpadów przeznaczonych do przetwarzania w instalacjach IPPC 1 i IPPC 2, a także nieprawidłowości dotyczące ilości odpadów magazynowanych jednocześnie w 2026 roku.

Inspektorzy zwrócili uwagę również na sposób prowadzenia ewidencji. Z ich ustaleń wynikało, że dokumentacja nie odpowiadała rzeczywistemu stanowi magazynowanych odpadów.

To właśnie skala stwierdzonych uchybień skłoniła władze Chorzowa do podjęcia dalszych kroków.

Prezydent Chorzowa zawiadomił prokuraturę. Chce wyjaśnienia przyczyn pożaru

W październiku prezydent Chorzowa Szymon Michałek poinformował o skierowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Decyzja zapadła po przeanalizowaniu dokumentów z kontroli WIOŚ oraz materiałów zgromadzonych przez specjalny zespół powołany po czerwcowym pożarze.

Prezydent chce wyjaśnić, czy stwierdzone nieprawidłowości mogły doprowadzić do powstania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub środowiska, a także czy miały jakikolwiek związek z wybuchem ognia.

– Chcemy dokładnie wyjaśnić, co działo się na terenie zakładu przy ul. Kluczborskiej i czy stwierdzone nieprawidłowości mogły mieć związek z pożarem. Nie będziemy w tej sprawie niczego przesądzać ani pozostawiać bez wyjaśnienia – podkreślał Szymon Michałek.

Jak dodawał, zadaniem samorządu jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców i doprowadzenie do ustalenia pełnego przebiegu wydarzeń.

Samo wykrycie naruszeń przepisów środowiskowych nie oznacza jednak, że były one przyczyną pożaru. Ewentualny związek musi zostać ustalony przez właściwe organy.

PreZero nie odpowiedziało na pytania „Super Expressu”. Miasto podtrzymuje wcześniejsze stanowisko

W związku z nowymi ustaleniami zwróciliśmy się do firmy PreZero z pytaniami dotyczącymi wyników kontroli i realizacji zarządzeń pokontrolnych.

Pomimo wielokrotnych prób kontaktu przedsiębiorstwo nie udzieliło odpowiedzi naszej redakcji.

O aktualny stan sprawy zapytaliśmy również Urząd Miasta Chorzów. Samorząd nie przedstawił nowego stanowiska, odsyłając do wcześniej opublikowanego komunikatu o zawiadomieniu prokuratury.

Miasto podkreślało w nim, że zależy mu na wyjaśnieniu wszystkich okoliczności pożaru i ustaleniu, czy działalność zakładu mogła stanowić zagrożenie dla mieszkańców oraz środowiska.