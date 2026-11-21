Silny wstrząs w Katowicach. Mieszkańcy odczuli drgania

Niespokojny poranek na Śląsku. W sobotę, 21 listopada, około godz. 5:34 mieszkańcy Katowic i sąsiednich miast odczuli silny wstrząs. Zdarzenie miało miejsce w godzinach, kiedy wiele osób jeszcze spało. Drgania były wyczuwalne na powierzchni, a informacje o wstrząsie zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych.

Z komentarzy publikowanych w internecie wynika, że mieszkańcy odczuwali kołysanie budynków i łóżek, a także poruszanie się przedmiotów znajdujących się w mieszkaniach. Niektórzy wskazywali, że drgania trwały kilka sekund. Doniesienia o odczuwalnym wstrząsie pojawiły się m.in. z Katowic, Mikołowa, Chorzowa, Świętochłowic, Tychów, Sosnowca i Mysłowic.

Początkowo nie było wiadomo, gdzie dokładnie znajdowało się źródło wstrząsu. Wstępne dane pochodzące z serwisów monitorujących aktywność sejsmiczną wskazywały na magnitudę 3,26 i głębokość około 950 metrów. Jako możliwą lokalizację epicentrum wskazywano rejon katowickiego Załęża.

Z kolei według danych Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC), magnituda wstrząsu wyniosła około 3,5, a jego ognisko znajdowało się na głębokości około kilometra.

PGG potwierdza. Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic miał ogromną energię

Informacje dotyczące zdarzenia potwierdziła Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej. Jak przekazała, do wstrząsu doszło dokładnie o godz. 5:34 w rejonie kopalni Murcki-Staszic w Katowicach.

Energia wstrząsu wyniosła 8 × 10⁷ J, czyli 80 milionów dżuli. To silne zdarzenie sejsmiczne związane z działalnością górniczą.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę PGG wstrząs nastąpił około 80 metrów za frontem ściany 21Z/510/S w pokładzie 510, w rejonie poziomu 510/2. Jego ognisko zlokalizowano około 45 metrów na południe od upadowej 21Z.

Tak silne wstrząsy mogą być wyraźnie odczuwalne na powierzchni, również w znacznej odległości od miejsca ich wystąpienia. To, jak mocno mieszkańcy odczuwają drgania, zależy m.in. od energii zdarzenia, głębokości jego ogniska, budowy geologicznej terenu oraz odległości od źródła wstrząsu.

Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic:

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Wstrząs w Katowicach. Do kopalni wpłynęły zgłoszenia od mieszkańców

Jak poinformowała Ewa Grudniok, po porannym zdarzeniu do kopalni wpłynęło sześć zgłoszeń z powierzchni dotyczących odczuwalnych drgań.

Liczba ta obejmuje zgłoszenia otrzymane przez zakład górniczy na moment przekazania informacji. Nie oznacza więc, że skutki wstrząsu odczuło jedynie sześć osób.

Wstrząsy związane z eksploatacją górniczą nie są na Górnym Śląsku zjawiskiem wyjątkowym. W regionie, w którym od wielu lat prowadzone jest wydobycie węgla kamiennego, dochodzi do zmian naprężeń w górotworze. Ich gwałtowne uwolnienie może prowadzić do wstrząsów, które bywają odczuwalne także w budynkach mieszkalnych.