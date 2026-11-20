Nocny spacer leśnych drapieżników

Nagranie opublikowane w piątek na facebookowym profilu Nadleśnictwa Bielsko pokazuje kilka wilków wędrujących nocą leśną drogą. Zwierzęta poruszały się spokojnie, jeden za drugim, nie zwracając uwagi na ukrytą w lesie kamerę.

Leśnicy opatrzyli film wymownym komentarzem. „Zobaczcie, kogo złapała nasza fotopułapka na nocnym spacerze w Leśnictwie Straconka. Jak widać, ekipa w komplecie i zupełnie na spokojnie przemieszcza się leśną drogą” – napisali.

Wilki są tu od dawna

Jak przekazał rzecznik Nadleśnictwa Bielsko Tomasz Gawęda, fotopułapka zarejestrowała zwierzęta 22 października nad ranem. Podkreślił jednocześnie, że obecność wilków w tym rejonie nie jest niczym nadzwyczajnym.

Wataha od dłuższego czasu bytuje na terenach leśnych w okolicach Straconki. Sprzyjają temu miejscowe warunki. W okolicy znajduje się wiele młodników, które stanowią dobre schronienie dla zwierzyny będącej naturalnym pokarmem wilków.

Apel do właścicieli psów

Przy okazji publikacji nagrania leśnicy zwrócili uwagę na ważną zasadę dotyczącą spacerów po terenach leśnych. Zaapelowali do turystów i mieszkańców, aby psy były prowadzone wyłącznie na smyczy.

„Wataha jest u siebie, więc zadbajmy o spokój dzikich zwierząt i bezpieczeństwo naszych domowych ulubieńców” – przypomnieli przedstawiciele nadleśnictwa.

Eksperci od lat podkreślają, że swobodnie biegające psy mogą płoszyć dzikie zwierzęta lub prowokować niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza na terenach zamieszkiwanych przez duże drapieżniki.

Beskidzkie góry są domem wilków

Leśnictwo Straconka obejmuje nie tylko dzielnicę Bielska-Białej o tej samej nazwie, ale również część zachodniego Beskidu Małego. W jego granicach znajdują się między innymi Gaiki oraz Magurka Wilkowicka.

Wilki są jednym z najcenniejszych gatunków występujących w polskich lasach. W Polsce pozostają pod ścisłą ochroną gatunkową, a ich populacja w ostatnich latach stopniowo odbudowała się w wielu regionach kraju. Nagrania takie jak to ze Straconki pokazują, że drapieżniki te na stałe wpisały się w krajobraz beskidzkich lasów.

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