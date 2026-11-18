Owca na torach zatrzymała pociąg

Do nietypowego incydentu doszło 2 listopada na odcinku między Opolem a Komprachcicami. Pociąg Polregio jadący z Opola Głównego do Nysy, tuż po minięciu przystanku Chmielowice, natrafił na niespodziewaną przeszkodę. Na torach spacerowała owca.

Maszynista zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa natychmiast zmniejszył prędkość i poinformował o sytuacji dyżurnego ruchu. Zwierzę jednak nie zamierzało szybko opuścić szlaku kolejowego. Przez kilka kilometrów skład poruszał się powoli za idącą przed nim owcą.

Nagranie z kabiny maszynisty

Polregio opublikowało nagranie zarejestrowane w kabinie maszynisty. Widać na nim, jak pociąg powoli podąża za zwierzęciem zajmującym tor. Choć sytuacja może wywoływać uśmiech, dla kolejarzy była bardzo poważnym problemem.

Na jednotorowym odcinku linii kolejowej nr 287 zdarzenie szybko przełożyło się na funkcjonowanie całego ruchu. Opóźnione zostały trzy pociągi przewoźnika, a utrudnienia odczuli również pasażerowie oczekujący na dalszych stacjach.

Kolej to system naczyń połączonych

- Takie sytuacje mogą wydawać się zabawne, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego są bardzo poważne. Każda przeszkoda na torach wymaga natychmiastowej reakcji maszynisty i stosowania odpowiednich procedur. A to oznacza opóźnienia, które później przenoszą się na kolejne połączenia - podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik prasowy Polregio.

Jak informuje przewoźnik, tylko w tym roku odnotowano już 23 przypadki, w których zwierzęta hodowlane spowodowały opóźnienia pociągów. Problem dotyczy nie tylko dzikiej zwierzyny, ale również zwierząt gospodarskich pozostawionych bez odpowiedniego nadzoru.

- Kolej to system naczyń połączonych. Nawet pozornie niegroźny incydent na jednym odcinku może mieć wpływ na ruch pociągów na wielu sąsiednich liniach. Dlatego apelujemy do właścicieli zwierząt o właściwe zabezpieczanie gospodarstw i pilnowanie swoich stad - mówi Karol Jakubowski.

Apel do właścicieli zwierząt

Przedstawiciele przewoźnika przypominają, że wtargnięcie zwierzęcia na tory stwarza realne zagrożenie zarówno dla drużyn pociągowych, jak i podróżnych. W przypadku większych zwierząt skutki zderzenia mogą być bardzo poważne, a każda taka sytuacja wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Tym razem skończyło się jedynie na opóźnieniach i nietypowym nagraniu z kabiny maszynisty. Kolejarze podkreślają jednak, że podobne zdarzenia wcale nie należą do rzadkości i mogą prowadzić do znacznie groźniejszych konsekwencji.

7

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie