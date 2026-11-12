Ceniony przedsiębiorca osierocił pięcioro dzieci. Wjechał w niego pijany kierowca

Przypomnijmy, do tragedii doszło 9 listopada, po godzinie 16:00 na trasie Prudnik - Chocim. 36-letni kierowca Audi, który brał udział w wypadku, uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Grzegorz podróżował motocyklem. 40-latek miał mniej szczęścia. Zginął w tym wypadku.

- 9 listopada wydarzyła się tragedia, która zabrała nam Ciebie. Trudno uwierzyć, że już nigdy nie spotkamy się, nie porozmawiamy, nie zrobimy kolejnych wspólnych rzeczy… Miałeś ogromne serce do Fortu. Byłeś z nami nie tylko wtedy, kiedy było dobrze. Byłeś wsparciem, człowiekiem, na którego mogliśmy liczyć, częścią naszej wspólnej historii. Razem stworzyliśmy tak wiele. Tyle wspomnień, tyle pracy, zaangażowania, pomysłów i chwil, które dziś nabierają jeszcze większego znaczenia – napisano na profilu Fort Prusy Nysa.

4

Ruszyła zbiórka dla rodziny

O śmierci Grzegorza poinformował również Nyski Klub Biznesu.

- Z ogromnym smutkiem informujemy, że w tragicznym wypadku pod Prudnikiem zginął nasz kolega — Grzegorz Stanisławski, przedsiębiorca nyski, właściciel Firmy Vidrosky, członek Nyskiego Klubu Biznesu, mąż i ojciec pięciorga dzieci – można przeczytać.

Jak zaznaczono, Grzegorz był nie tylko przedsiębiorcą, ale przede wszystkim głową rodziny i rodzicem – ojcem pięciorga dzieci. To właśnie dla rodziny zmarłego tragicznie mężczyzny założono zbiórkę na pomagam.pl.

- W jednej chwili zawalił się cały ich świat Grzegorz wyszedł z domu jak co dzień, nie wiedząc, że już do niego nie wróci. Zostawił po sobie ogromną pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić. Był dla swoich dzieci największym bohaterem, autorytetem i oparciem w każdej sytuacji. To on dbał o bezpieczeństwo rodziny, ciężko pracował, aby niczego nie brakowało, i zawsze znajdował czas na wspólny śmiech i zabawę – czytamy.

Zebrane fundusze mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pogrzebu i godnego pożegnania, wsparcie psychologiczne dla dzieci i żony, zabezpieczenie bieżących potrzeb życiowych, edukacji i przyszłości piątki osieroconych dzieci w nadchodzących miesiącach.