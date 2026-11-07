Najpiękniejsze pałace w Polsce wybrane. Internauci wskazali obiekty jak z bajki

Ranking Polskich Zamków i Pałaców wyłonił wyjątkowe budowle

Wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Magazynu Travelist zaowocowała powstaniem zestawienia polskich zamków i pałaców. Plebiscyt ten pozwolił wyłonić najpiękniejsze historyczne budowle tego typu na terenie naszego kraju. Zwycięzców w kategorii zamków już poznaliśmy, o czym informowaliśmy wcześniej tutaj: Najpiękniejsze zamki w Polsce. Wyglądają jak z bajek Disneya!. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie pałaców, które zdobyły największe uznanie głosujących.

Najpiękniejsze pałace w Polsce wybrane głosami internautów

Użytkownicy internetu oddali tysiące głosów, aby wskazać najpiękniejsze pałace w Polsce i ostatecznie wyłonili faworytów.

Najwspanialsze polskie pałace na podium prezentują się następująco:

I miejsce – Moszna Zamek – 15,77%

II miejsce – Muzeum – Zamek w Łańcucie – 14,70%

III miejsce – Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim – 11,72%.

W zestawieniu poza ścisłą czołówką znalazło się także wiele innych architektonicznych perełek z całego kraju, a kompletne wyniki można w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ranking polskich pałaców 2026

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Zamek w Mosznej wygrywa plebiscyt na najpiękniejszy pałac

Chociaż potoczna nazwa sugeruje budowlę obronną, zwycięski obiekt w Mosznej to w rzeczywistości rezydencja pałacowa, która została jedynie wystylizowana na zamek. Gości zachwyca tam iście bajkowa atmosfera, co najmniej trzy odmienne style architektoniczne, a także imponująca liczba 365 pomieszczeń oraz 99 wież. Budowla ta leży w odległości zaledwie 35 kilometrów od Opola, dlatego wizytę w tym mieście zdecydowanie warto połączyć z wycieczką do Mosznej.

Interesującym faktem z przeszłości obiektu jest to, że w murach pałacu w Mosznej funkcjonowało niegdyś Centrum Terapii Nerwic. Pacjenci zmagający się z tego rodzaju dolegliwościami mieli więc szansę na rekonwalescencję i odzyskanie zdrowia w niezwykle malowniczym oraz unikalnym otoczeniu.