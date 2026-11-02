Polski Disneyland rozbłyśnie tysiącem świateł. Znamy datę otwarcia wyjątkowej atrakcji

Zamek w Mosznej zyska wyjątkowe iluminacje

Zamek w Mosznej już wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. Słynąca z bajkowej architektury, imponujących wieżyczek i bogato zdobionych fasad rezydencja stanie się jeszcze bardziej widowiskowa. Wszystko za sprawą niezwykłej atrakcji, która po zmroku rozświetli otoczenie zabytkowej budowli tysiącami kolorowych świateł.

Już 7 listopada 2026 roku ruszy tam TAURON Park Światła, który będzie można odwiedzać aż do 14 lutego 2027 roku. W tym czasie zamkowy park przeobrazi się w bajkową krainę pełną efektownych iluminacji, świetlnych dekoracji i barwnych instalacji, tworzących wyjątkową atmosferę.

TAURON Park Światła w Mosznej. Jakie atrakcje czekają na miejscu?

Na liście montowanych właśnie obiektów znajdują się między innymi świetlne odwzorowania drzew, ogromne żołędzie, podświetlana fontanna, grzyb ze ślimakiem oraz domek w kształcie wielkiego muchomora. Organizatorzy zadbali także o akcenty nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia, w tym figurę renifera oraz bombkę.

Szczególną uwagę zwiedzających ma przyciągać świetlna historia, której główną bohaterką będzie Królowa Lodu. Postać ta pojawi się na tarasie zamkowym, skąd ma witać przybyłych turystów i wprowadzać ich do pełnej blasku krainy.

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Tak wygląda Zamek w Mosznej

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Park Światła w Mosznej. Ceny biletów i godziny otwarcia

Zwiedzający będą mogli odwiedzać TAURON Park Światła w okresie od 7 listopada 2026 roku do 14 lutego 2027 roku. Codzienne pokazy iluminacji zaplanowano w godzinach od 16:00 do 21:00. Za bilet normalny trzeba zapłacić 45 zł, natomiast wejściówka ulgowa kosztuje 39 zł. Najmłodsi goście, którzy nie ukończyli jeszcze trzeciego roku życia, wejdą na teren obiektu za darmo.

Opłacenie wstępu na teren świetlnej wystawy wiąże się z dodatkowym udogodnieniem dla turystów. W ramach tego samego biletu odwiedzający mogą samodzielnie zwiedzić zamkowe komnaty bez udziału przewodnika, co jest możliwe w godzinach od 14:00 do 17:00.