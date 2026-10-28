Pałac w Mosznej najpiękniejszy w Polsce. Kręcono w nim filmy, a dziś działa jako hotel

Ranking Polskich Zamków i Pałaców rozstrzygnięty. Pałac w Mosznej z podwójnym zwycięstwem

Ogłoszono rezultaty inauguracyjnej edycji Rankingu Polskich Zamków i Pałaców, który zorganizował Magazyn Travelist przy współudziale Polskiej Organizacji Turystycznej. W tym zestawieniu pałac w Mosznej zaliczył podwójne zwycięstwo, wygrywając nie tylko w kategorii na najpiękniejszy pałac, ale także zajmując pierwsze miejsce jako „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy”.

W klasyfikacji hotelowej obiekt ten zgromadził aż 24,60 proc. wszystkich głosów, co stanowiło najlepszy wynik spośród triumfatorów wszystkich kategorii w całym głosowaniu. Z informacji przekazanych przez organizatorów z Magazynu Travelist wynika, że na drugim stopniu podium uplasował się Zamek Czocha z rezultatem 19,72 proc. głosów, natomiast trzecią lokatę zajął Zamek Janów Podlaski, zdobywając 9,94 proc. głosów. Pierwszą piątkę tego rankingu zamknęły Zamek Kliczków i Hotel Zamek Ryn.

- Pod względem zaangażowania użytkowników Ranking Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist okazał się drugim najpopularniejszym plebiscytem w całej historii naszej redakcji, ustępując jedynie naszemu rekordowemu projektowi sprzed kilku lat. To pokazuje, jak duży potencjał wciąż ma turystyka związana z historią, kulturą i miejscami z charakterem - podkreśla Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

- Pierwsza edycja Rankingu Polskich Zamków i Pałaców pokazała, jak duże zainteresowanie budzi nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe. Zamki, pałace i ruiny są nie tylko świadectwem historii, ale również atrakcyjnymi celami współczesnych podróży, które pozwalają poznawać regiony, ich kulturę i lokalną tożsamość. Cieszymy się, że jako Polska Organizacja Turystyczna mogliśmy zaangażować się w inicjatywę, która w tak szeroki sposób promuje te miejsca i zachęca do odkrywania zarówno najbardziej znanych zabytków, jak i obiektów, które nieraz pozostają poza głównymi szlakami turystycznymi - zwraca uwagę Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Sprawdźcie cały Ranking Polskich Zamków i Pałaców.

Historia pałacu w Mosznej. Dziś działa tam luksusowy hotel

Najstarszy oficjalny zapis dotyczący pałacu w Mosznej datuje się na 1845 rok, gdy posiadłość należała do rodu Seherr-Thoss. Zgodnie ze źródłami historycznymi, okres największej świetności tego miejsca zaczął się w 1866 roku, kiedy posiadłość nabył śląski potentat Hubert von Tiele-Winckler, czyniąc z niej główną siedzibę swojej wpływowej rodziny.

Najtragiczniejsze wydarzenie w historii budowli rozegrało się nocą z 2 na 3 czerwca 1896 roku. Wówczas z nieustalonych powodów pojawił się ogień, który doszczętnie zniszczył barokową część gmachu. Franz Hubert von Tiele-Winckler błyskawicznie zdecydował o odbudowie obiektu, co nadało mu obecny, eklektyczny styl. Dobudowano wtedy skrzydła w stylu neorenesansowym i neogotyckim, które złożyły się na niepowtarzalną całość architektoniczną.

Obiekt jest znany z wyjątkowej symboliki, ponieważ liczy dokładnie 365 pomieszczeń odpowiadających liczbie dni w roku oraz 99 wież i wieżyczek. Taka liczba wież ma swoje uzasadnienie, gdyż według miejscowych przekazów rodzina Tiele-Wincklerów dysponowała 99 majątkami, a wybudowanie setnej wieży wiązałoby się z obowiązkiem utrzymywania wojskowego garnizonu.

Po zakończeniu wojny w murach pałacu funkcjonowało między innymi Centrum Terapii Nerwic oraz sanatorium. Obecnie w budynku działa luksusowy hotel wraz z restauracją, a jego wyjątkową atmosferę wielokrotnie wykorzystali twórcy filmowi. Zrealizowano tam zdjęcia do takich produkcji jak „Test pilota Pirxa”, „Lubię nietoperze”, „Piggate”, „Zamiana”, „Zemsta dr La Morte”, „Daas”, „Brigitte Bardot cudowna”, „Konopacka. Walka o złoto” oraz „W szachu. Ostatnia rozgrywka”.

Zachęcamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć pałacu w Mosznej

10

Najpiękniejsze zamki w Polsce. TOP 5

10

Quiz. Zamek czy pałac? Rozpoznaj dolnośląskie zabytki po zdjęciu Pytanie 1 z 10 Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, położony nad Pełcznicą, słynie z tajemnic z czasów II wojny światowej Zamek Grodno Zamek Książ Zamek Czocha Następne pytanie