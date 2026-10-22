Pogoda w Opolu: 23-25 października

Mieszkańcy Opola w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Początek zapowiada się bardzo przyjemnie, ze słońcem i najwyższą temperaturą w całym okresie. Niestety, z dnia na dzień aura będzie się pogarszać, a finałem weekendu okaże się deszczowa i chłodna niedziela, która może skutecznie zniechęcić do aktywności na zewnątrz.

Piątek ze słońcem i najwyższą temperaturą

Początek weekendu w Opolu zapowiada się niemal idealnie. Piątek będzie pogodny i bezchmurny, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. To również najcieplejszy dzień w prognozie – w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 15 stopni Celsjusza. Noc będzie już chłodna, z temperaturą spadającą do około 5°C. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie więcej chmur

W sobotę aura nieco się zmieni. Słońce często będzie chować się za chmurami, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Będzie też chłodniej – maksymalnie możemy liczyć na 12°C. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę w granicach 6 stopni. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Prognozy wskazują jedynie na symboliczną ilość deszczu, więc dzień powinien minąć bez większych opadów.

Deszczowa i chłodna niedziela w Opolu

Niedziela przyniesie wyraźne załamanie pogody w Opolu. Dzień będzie pochmurny, z opadami deszczu, które mogą być odczuwalne dla mieszkańców. Termometry pokażą maksymalnie 10°C, co w połączeniu ze wzmagającym się wiatrem do około 5 m/s sprawi, że odczucie chłodu będzie znacznie większe. To będzie również najzimniejsza noc weekendu – temperatura spadnie do zaledwie 3 stopni Celsjusza.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Taka prognoza wyraźnie dzieli weekend na dwie części. Słoneczny i ciepły piątek to doskonała okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na przykład podczas długiego spaceru czy wycieczki rowerowej. Sobota, choć chłodniejsza i bardziej pochmurna, wciąż pozwoli na wyjście z domu bez parasola. Z kolei deszczowa i wietrzna niedziela to dzień, który najlepiej spędzić pod dachem, wybierając na przykład wizytę w instytucjach kultury lub po prostu relaks w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather