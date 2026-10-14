Nożownik w szkolnej stołówce w Opolu. Bohaterski gest policjantki

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-14 17:18

W szkolnej stołówce w Opolu doszło do groźnego incydentu z udziałem nożownika. Mężczyzna, który podawał się za przedstawiciela handlowego, wtargnął do kuchni i zaczął wymachiwać nożem, ignorując prośby personelu. Szybka i bohaterska interwencja obecnej na miejscu policjantki pozwoliła na jego natychmiastowe zatrzymanie. 59-latkowi postawiono zarzuty gróźb karalnych, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna wymachiwał nożem w szkolnej stołówce w Opolu

W środę opolska policja ujawniła niepokojące zdarzenie, do którego doszło w poniedziałek, 12 października. Wówczas mężczyzna podający się za przedstawiciela handlowego został wpuszczony przez personel szkoły do stołówki jednej z placówek edukacyjnych w Opolu. 

Jak ustaliło Radio Eska, mężczyzna zapukał do tylnych drzwi szkoły i poprosił o rozmowę z dyrektorem, w celu nawiązania współpracy. Tam też miał oczekiwał na rozmowę z dyrekcją tej placówki. W pewnym momencie rzekomy przedstawiciel handlowy wszedł do szkolnej kuchni i wyciągnął nóż, którym zaczął manipulować. Nie reagował na prośby pracowników szkoły o schowanie niebezpiecznego narzędzia.

Na sytuację zareagowała obecna w szkole policjantka. Kobieta zatrzymała 59-letniego mężczyznę i doprowadziła go na komisariat policji. 

Zarzuty dla niedoszłego nożownika

59-latek usłyszał zarzut gróźb karalnych i na czas trwającego postępowania decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do placówek edukacyjnych. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w cieniu bardzo niebezpiecznych incydentów oraz bezpośrednich ataków nożowników, do których doszło w Polsce w ostatnim czasie. 

7 października 19-letni Jakub Z. ranił nożem 9 osób w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Kolejnego dnia, również na terenie województwa mazowieckiego, doszło do kolejnej tragedii. W miejscowości Leszczydół-Nowiny 15-letni Wiktor wtargnął z nożem do swojej dawnej szkoły podstawowej, atakując przypadkowe osoby. Nastolatek zranił troje ludzi, a ciosy zadane 37-letniej Darii, która pracowała tam jako woźna, okazały się śmiertelne.

Policjant trzyma za kajdanki zatrzymanego mężczyznę w zielonej kurtce. O ataku w Opolu przeczytasz na SE.
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Brutalny atak w Leszczydół-Nowiny. Nożownik miał 15 lat
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