Paczków leży w województwie opolskim, niedaleko granicy z Czechami. Miasto powstało w 1254 roku, a jego największą atrakcją są świetnie zachowane średniowieczne fortyfikacje. To właśnie dzięki nim zyskało przydomek „polskiego Carcassonne”.

Jak informuje Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, zabytkowe mury otaczają centrum miasta na długości około 1200 metrów. Miejscami osiągają nawet siedem metrów wysokości! Do dziś zachowało się 19 baszt, trzy wieże bramne oraz brama Nyska. Dawniej mury były jeszcze wyższe. Ze względu na wyjątkową wartość historyczną stare miasto wraz z systemem obronnym zostało uznane za Pomnik Historii.

Co warto zobaczyć w Paczkowie?

Oprócz średniowiecznych murów warto zobaczyć zabytkowy rynek, renesansową wieżę ratuszową oraz kościół św. Jana Ewangelisty, który w XVI wieku przystosowano do funkcji obronnych. W Paczkowie znajduje się również Muzeum Gazownictwa z kolekcją zabytkowych urządzeń. Dzięki zachowanym fortyfikacjom i historycznej zabudowie miasteczko jest ciekawym kierunkiem na jednodniową wycieczkę.

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