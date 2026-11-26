Pogoda dla Opola: 27-29 listopada

Przed nami weekend, który w Opolu upłynie pod znakiem postępującego ochłodzenia. Każdy kolejny dzień przyniesie niższe temperatury, a aura zmieni się z pochmurnej i śnieżnej w mroźną, ale słoneczną. To będzie stopniowe wejście w zimowy klimat.

Piątek ze śniegiem, ale jeszcze bez mrozu

Początek weekendu, 27 listopada, przyniesie temperatury oscylujące w pobliżu zera. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 2 stopnie Celsjusza. Nocą można spodziewać się lekkiego mrozu, do około -1 stopnia. Piątkowej aurze będą towarzyszyć słabe opady śniegu, które mogą utrzymać się przez część dnia. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie

W sobotę mieszkańcy Opola odczują już znaczącą zmianę. Temperatura maksymalna spadnie poniżej zera i wyniesie około -1 stopnia Celsjusza. Noc będzie już wyraźnie mroźna, z temperaturą spadającą do około -7 stopni. Przez cały dzień niebo pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami. Wiatr będzie wiał z podobną siłą co w piątek.

Mroźna i słoneczna niedziela w Opolu

Niedziela zapowiada się jako najzimniejszy, ale jednocześnie najbardziej pogodny dzień weekendu. Mróz utrzyma się przez całą dobę. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy -4 stopni, a w nocy może spaść do nawet -8 stopni Celsjusza. W przeciwieństwie do soboty, na niebie nie powinno być chmur, co oznacza sporo słońca. Powieje nieco silniejszy wiatr, osiągający prędkość do 4 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jak spędzić zimowy weekend w Opolu?

Weekendowa pogoda w Opolu będzie sprzyjać różnym formom aktywności. Piątkowe, lekkie opady śniegu mogą stworzyć przyjemny, zimowy klimat do krótkiego spaceru po mieście. Z kolei pochmurna i chłodna sobota to dobra okazja, by zaplanować czas w pomieszczeniach – na przykład odwiedzając obiekty kulturalne czy spotykając się z bliskimi w ciepłych wnętrzach. Słoneczna, choć mroźna niedziela, będzie natomiast idealna na dłuższy, zimowy spacer. Warto jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubiorze, zwłaszcza że słońce nie zapewni wysokiej temperatury.

Dane pogodowe: OpenWeather