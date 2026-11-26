67-letni rencista Stefan S. z Łosic (mazowieckie) padł ofiarą oszustów, którzy dwukrotnie wyłudzili od niego łącznie 65 tysięcy złotych.

Dwa lata temu stracił 50 tys. zł metodą "na policjanta", gdy rzekomy funkcjonariusz odebrał od niego pieniądze, mające być zabezpieczone przed kradzieżą.

W ubiegłym miesiącu oddał kolejne 15 tys. zł mężczyźnie podającemu się za syna znajomego, który prosił o pożyczkę na zakup samochodu.

W wyniku oszustw pan Stefan ma trudności finansowe; spłaca kredyt zaciągnięty na oddanie pieniędzy synowi i marznie w domu, nie mając środków na węgiel.

Inwalida okradziony przez oszustów. Zadzwonił do niego fałszywy policjant

Horror pana Stefana (67 l.) zaczął się dwa lata temu gdy przedzwonił do niego mężczyzna przedstawiając się za pracownika banku. Powiedział, że jego pieniądze na koncie są zagrożone i bank będzie działał, by je zabezpieczyć. - Za chwilę zatelefonował facet i przedstawił się za policjanta – opowiada ofiara oszustw. – Powiedział, że ktoś chciał zaciągnąć na mnie kredyt i muszę robić wszystko, co mi powie, bo śledczy prowadzą specjalną akcję przeciwko oszustom. Zgodziłem się. Komisarz Marek, bo tak się przedstawił, polecił bym wypłacił oszczędności. Gdy pieniądze już będę miał przy sobie, to on przyjedzie i odbierze ode mnie gotówkę, którą wpłaci do depozytu komendy. Do mieszkania wszedł w kominiarce na głowie i z blachą policja w ręku. Odebrał 50 tyś i się ulotnił. Chwilę po jego wyjściu zorientowałem się, że mnie okradł. Na dodatek pieniądze, które straciłem, należały do syna. Aby je oddać musiałem zaciągnąć kredyt. Wziąłem z banku 65 tysięcy, 50 oddałem, a 15 tys. schowałem w domu na wszelki wypadek np. na węgiel – pokazuje zdjęcie pieniędzy.

Pan Stefan chodzi po domu w kurtce. Nie ma na węgiel

W ubiegłym miesiącu zadzwonił do Stefana mężczyzna podający się za syna znajomego Krzyśka. Poprosił o pożyczkę jakiejkolwiek kwoty, bo właśnie z tatą kupują super samochód. – Powiedziałem, że niech wpadają – opowiada dalej. – Przyszedł do mnie młody chłopak i powiedział, że jest od syna Krzyśka. Dałem mu bez zastanowienia 15 tysięcy – przerywa.

Pan Stefek ma 1980 zł renty, a rata którą spłaca kredyt wynosi 1100 zł. – Teraz śpię i chodzę po domu w kurtce, bo jest zimno, a ja nie mam na węgiel. Nie chcę od nikogo pomocy, muszę sam odpokutować to co narozrabiałem – chowa twarz w ręce.

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