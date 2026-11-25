Prace na Grenadierów i zamknięty odcinek drogi

Wymiana nawierzchni na ulicy Grenadierów rozpocznie się w piątek, 27 listopada, o godzinie 22:00 i potrwa do wtorku, 1 grudnia, do godziny 22:00. Przygotowania do tej inwestycji trwały od początku miesiąca, kiedy drogowcy prowadzili wymianę krawężników oraz profilowanie wysepek na jezdni. Teraz przyszedł czas na układanie nowej nawierzchni.

Ze względu na pełne zamknięcie jezdni w obu kierunkach, wyznaczono specjalne trasy zastępcze dla samochodów osobowych i ciężarowych:

Główne objazdy zaplanowano trasami: Aleją Stanów Zjednoczonych, ulicą Grochowską i Zamieniecką oraz Ostrobramską, Kinową i Aleją Waszyngtona .

oraz . Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulicy Grenadierów z Aleją Stanów Zjednoczonych oraz z ulicą Ostrobramską zostanie dostosowana do zmienionych potoków ruchu.

Kierowcy jadący Aleją Stanów Zjednoczonych od strony Ronda Wiatraczna oraz ulicą Ostrobramską od Trasy Łazienkowskiej otrzymają możliwość zawracania na wysokości Grenadierów.

Na ulicy Fundamentowej wprowadzony zostanie nowy układ ruchu. Odcinek od Grenadierów do Świętosławskiej stanie się dwukierunkowy, natomiast od Międzyborskiej do Świętosławskiej ruch będzie odbywał się w jedną stronę. Zapewni to dojazd do ulic Świętosławskiej, Ramowej i 1 Praskiego Pułku.

Na ulicy Majdańskiej, pomiędzy Darłowską a Grenadierów, przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.

Specjalna technologia wzmocni konstrukcję drogi

Prace na ulicy Grenadierów to coś więcej niż standardowa wymiana zniszczonego asfaltu. Drogowcy zastosują nowoczesne wzmocnienie w postaci siatki stalowej ułożonej w konstrukcji jezdni. Technologia ta ma na celu zapobieganie powstawaniu spękań, kolein oraz fałd w przyszłości. Choć montaż siatki wymaga więcej czasu na placu budowy, w zamian kierowcy otrzymają trwalszą nawierzchnię, która wytrzyma intensywny ruch przez znacznie dłuższy czas.

Zmiany w kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego

Zamknięcie jezdni wymusiło wprowadzenie tymczasowych tras dla linii autobusowych obsługujących ten rejon miasta. Zmiany obejmą linie 135, 158 oraz 311.

Autobusy linii 135 (kierunek PKP Olszynka Grochowska) i 311 (kierunek Gocław) pojadą objazdem przez Aleję Stanów Zjednoczonych, Międzynarodową, Brazylijską, Saską, Egipską, Bora-Komorowskiego, Skalskiego, Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa "Nila". W drogę powrotną do Placu Hallera linia 135 kursować będzie ulicami Ostrobramską, Kinową, Rozłucką, Turbinową, Spalinową i Grenadierów.

(kierunek PKP Olszynka Grochowska) i (kierunek Gocław) pojadą objazdem przez Aleję Stanów Zjednoczonych, Międzynarodową, Brazylijską, Saską, Egipską, Bora-Komorowskiego, Skalskiego, Nowaka-Jeziorańskiego i Fieldorfa "Nila". W drogę powrotną do Placu Hallera linia 135 kursować będzie ulicami Ostrobramską, Kinową, Rozłucką, Turbinową, Spalinową i Grenadierów. Autobusy linii 158 jadące w stronę pętli Witolin skierowane zostaną na trasę zastępczą biegnącą Aleją Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zamieniecką oraz Łukowską.

jadące w stronę pętli Witolin skierowane zostaną na trasę zastępczą biegnącą Aleją Stanów Zjednoczonych, Grochowską, Zamieniecką oraz Łukowską. Nieczynne dla pasażerów będą przystanki Os. Majdańska 53 i 04.

Objazdy dla linii 135 oraz 158 zaczną obowiązywać od poranka w sobotę, 28 listopada. Z kolei linia 311 na zmienioną trasę wyjedzie od poniedziałku, 30 listopada. Wszystkie trasy autobusowe powrócą do normy we wtorek, 1 grudnia, po zakończeniu prac asfaltowych.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe