Do niebezpiecznej interwencji doszło 22 listopada około godz. 21.30 w powiecie ostrołęckim.

50-latek groził policjantom, szczuł ich dwoma psami i wymachiwał siekierą.

Mężczyzna podpalił własną odzież, został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Pokój Zbrodni - Oblał żonę i podpalił

Wymachiwał siekierą i szczuł policjantów psami

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia o awanturze domowej. Jak wynikało z informacji przekazanej policji, nietrzeźwy mężczyzna wszczął kłótnię, a na posesji palił różne przedmioty. Około godz. 21.30 na miejsce przyjechał patrol z Ostrołęki. Funkcjonariusze zastali na podwórku płonące ognisko.

W pewnej chwili z domu wyszedł 50-latek. Zaczął grozić policjantom, że ich zabije. Następnie otworzył kojec i wypuścił dwa psy, szczując nimi funkcjonariuszy. Sam chwycił za siekierę i wymachiwał nią w stronę mundurowych.

Podpalił ubranie. Policjanci musieli działać

Mężczyzna nie zamierzał się uspokoić. Sięgnął po pojemnik z łatwopalną cieczą, rozlał ją na podwórku i podpalił. Chwilę później oblał tą samą substancją własne ubranie i również je podpalił. Kiedy bluza stanęła w płomieniach, zrzucił ją z siebie.

Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że policjanci zdecydowali się na siłowe obezwładnienie 50-latka. Zatrzymany trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Badanie wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Usłyszał zarzuty. Odpowie przed sądem

Policjanci zebrali materiał dowodowy pod nadzorem prokuratora. 50-latek usłyszał zarzuty, między innymi kierowania gróźb karalnych i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Niebawem za swoje zachowanie odpowie przed sądem.