Środowy poranek (25 listopada) przy ulicy Stradomskiej w Wawrze nie zapowiadał tragedii. Jednak niepokojące odgłosy dobiegające z jednej z posesji sprawiły, że sąsiedzi postanowili działać. Nikt jednak nie spodziewał się, że standardowa interwencja przerodzi się w coś takiego.

Po wejściu do budynku funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W środku znajdowało się ciało starszej kobiety. Na miejscu natychmiast zaroiło się od policyjnych techników i śledczych. Teren został szczelnie odgrodzony taśmą, a prokurator objął nadzór nad wszystkimi czynnościami. Oficjalne informacje są na razie bardzo oszczędne, ale potwierdzają najgorszy scenariusz.

Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć poniosła starsza kobieta, a w związku ze sprawą zatrzymano młodego mężczyznę. Policyjne czynności na miejscu wciąż trwają − przekazała w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Kluczowym elementem śledztwa było zatrzymanie młodego mężczyzny. Nie wiadomo jednak nadal, co łączyło go z ofiarą. Ale to właśnie jego przesłuchanie, w połączeniu z zebranymi dowodami, może stać się kluczem do rozwiązania zagadki śmierci seniorki. Śledczy skupiają się teraz na zabezpieczeniu miejsca, oględzinach i przesłuchaniach świadków, by wyjaśnić okoliczności tej zbrodni.

Śledczy szukają każdego śladu

Działania policji całkowicie sparaliżowały okolicę. Ulica Stradomska została zamknięta dla ruchu. To standardowa procedura, która ma zapewnić śledczym spokojną pracę i uchronić dowody przed zatarciem. Na miejscu pracują technicy kryminalistyki, którzy centymetr po centymetrze badają dom i jego otoczenie.

Wyjaśniamy przebieg i okoliczności tragedii oraz zabezpieczamy ślady na miejscu zdarzenia − dodała podinsp. Węgrzyniak.

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